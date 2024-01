Nouveaux Redmi Buds 5 et Buds 5 Pro de Xiaomi : parfaits pour se vanter de leur design, de leur annulation de bruit et avec un prix qui bat la concurrence

Il y a quelques semaines, Xiaomi a lancé dans son pays d’origine deux nouveaux écouteurs sans fil TWS de la série Redmi Buds. Les Redmi Buds 5 et Redmi Buds 5 Pro arrivent sur le marché local avec un design et une annulation de bruit remarquables, le tout à des prix vraiment agressifs. Maintenant, Xiaomi fait le pas de les amener dans notre pays et ils peuvent déjà être achetés ici.

Les Redmi Buds 5 et 5 Pro adoptent le format classique des écouteurs TWS. Des écouteurs sans fil, compatibles avec Bluetooth 5.2, et avec une batterie cachée dans la tige. Ils arrivent sur le marché dans plusieurs couleurs et avec une atténuation du bruit allant jusqu’à 46 décibels pour le modèle normal, et jusqu’à 52 décibels pour les Redmi Buds 5 Pro. Nous vous en disons plus à leur sujet.

Redmi Buds 5 – Écouteurs sans fil avec annulation active du bruit jusqu’à 46 dB, jusqu’à 10 heures d’autonomie et 40 heures avec l’étui de charge, Bleu (Version ES)

* Certains prix peuvent avoir changé depuis la dernière révision

Redmi Buds 5 Pro – Écouteurs sans fil avec annulation active du bruit jusqu’à 52 dB, jusqu’à 10 heures d’autonomie et 38 heures avec l’étui de charge, Blanc (Version ES)

* Certains prix peuvent avoir changé depuis la dernière révision

Voici les Redmi Buds 5 Pro de Xiaomi

Il est vrai que d’un point de vue esthétique, ces Redmi Buds 5 Pro n’ont pas changé par rapport aux Redmi Buds 4 Pro de l’année dernière, mais cela ne veut pas dire que c’est une mauvaise nouvelle. En réalité, ils conservent un design ergonomique qui s’adapte parfaitement à l’oreille, des commandes tactiles ajustables selon nos préférences depuis l’application Xiaomi Earbuds, ainsi qu’un étui compact très bien fini et facile à transporter.

Les principales différences se trouvent à l’intérieur. Le grand attrait de ce modèle est qu’il est capable d’atteindre une annulation active du bruit allant jusqu’à 52 dB, ce qui le place comme les écouteurs les plus performants dans ce domaine spécifique. Nous ne savons pas encore comment il fonctionnera au quotidien, mais il est très probable que le système ANC soit incroyable.

De plus, les pilotes ont également été améliorés pour une meilleure qualité sonore. Dans ce cas, Xiaomi a décidé d’incorporer un système de double contrôleur coaxial composé d’un tweeter céramique piézoélectrique de 10 mm et d’un pilote dynamique plaqué en titane de 11 mm, une dualité qui promet une grande expérience et un niveau comparable à des écouteurs beaucoup plus chers.

Évidemment, d’autres aspects sont maintenus, tels que la résistance IP54, la certification Hi-Res Audio Wireless et LHDC 4.0, le port USB-C pour la recharge, et peut-être le seul point négatif est la batterie, qui peut atteindre un maximum de 6,5 heures avec l’ANC actif, des chiffres inférieurs à la génération précédente et étant l’un des grands inconvénients de disposer de performances nettement supérieures.

De plus, il est intéressant de noter qu’une édition spéciale Gaming a été présentée avec ce modèle, qui, en plus d’une nouvelle couleur en noir et orange, comprend également un étui de transport en tissu et un émetteur USB-C à 2,4 GHz qui nous aidera à obtenir une latence de seulement 20 ms pour une expérience de jeu de premier ordre.

Voici les Redmi Buds 5 de Xiaomi

Comme vous pouvez le voir sur l’image partagée par Xiaomi lui-même, ces nouveaux Redmi Buds 5 ressemblent beaucoup à ce que la marque nous a présenté l’année dernière avec les Redmi Buds 4 Pro, mais il y a plusieurs changements dans l’étui de charge. En effet, vous pouvez voir que les écouteurs sont disposés de la même manière que nous l’avons vu avec les Redmi Buds 4 Lite, mais en plus de cela, un port de charge USB-C a également été ajouté à l’avant.

C’est un élément qui sort de l’ordinaire, mais il ne posera pas de problème majeur dans une utilisation quotidienne. Par ailleurs, Redmi nous a également confirmé que les écouteurs auront un nouveau système d’annulation active du bruit allant jusqu’à 46 dB, ce qui, combiné aux embouts en silicone des écouteurs, facilitera grandement l’isolation du bruit extérieur.

Enfin, nous pouvons également remarquer que le produit est disponible dans des finitions noir, blanc et bleu, trois couleurs très courantes dans ce que Xiaomi nous a habitués pour ses autres produits. Il ne reste plus qu’à attendre le 21 septembre prochain pour découvrir le reste des spécifications de ce modèle qui, très probablement, sera un succès de vente pour la marque.

Versions et prix des Redmi Buds 5 et 5 Pro

Xiaomi lance en France ses derniers écouteurs sans fil, les Redmi Buds 5 et Redmi Buds 5 Pro, à partir de 39,99 euros pour le modèle de base de la nouvelle famille. Voici les couleurs disponibles et leurs prix :

Redmi Buds 5 en noir, blanc ou bleu ciel : à partir de 39,99 euros

en noir, blanc ou bleu ciel : à partir de 39,99 euros Redmi Buds 5 Pro en noir minuit, blanc lune et violet aurore : à partir de 69,99 euros

