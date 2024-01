Samsung Galaxy F55 et Galaxy C55 : les premiers détails des nouveaux téléphones pas cher de la marque dévoilés

Les Samsung Galaxy F55 et Galaxy C55 ont été certifiés par Wi-Fi Alliance, confirmant que les deux appareils auront la double fonctionnalité Wi-Fi 6.

Le successeur du Samsung Galaxy F54 dévoile certaines de ses spécifications, confirmant que son lancement est plus proche que jamais

Alors que Samsung finalise les détails de la première réunion de 2024, un événement qui aura lieu le 17 janvier à 19h00, heure française, et lors duquel les nouveaux Galaxy S24 seront présentés, le fabricant coréen continue également de travailler pour renouveler sa gamme d’entrée de gamme. Nous avons ainsi reçu les premières fuites des nouveaux modèles des séries Galaxy F et Galaxy C.

Ainsi, récemment, nous avons appris les premiers détails des futurs Samsung Galaxy F55 et Galaxy C55, deux smartphones d’entrée de gamme qui devraient devenir les prochains best-sellers de Samsung dans le segment de prix le plus abordable.

Voici tout ce que nous savons sur les nouveaux Samsung Galaxy F55 et Galaxy C55

Comme nous le confirme le média spécialisé SamMobile, l’organisation Wifi Alliance a certifié deux nouveaux appareils abordables de Samsung, les Galaxy F55 et Galaxy C55.

Comme vous pouvez le voir sur les captures d’écran ci-dessous, la certification des Galaxy F55 et Galaxy C55 dans Wifi Alliance révèle que les numéros de modèle de ces deux appareils seront SM-E556B et SM-C5560, et que les deux appareils bénéficieront de la double fonctionnalité Wi-Fi 6.

Tout indique que le Samsung Galaxy F55 sera une version rebaptisée du Galaxy M55, il est donc probable que ce nouveau smartphone économique de Samsung soit équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 et qu’il partage avec le Galaxy M55 d’autres spécifications telles que son écran ou sa batterie.

Quant au Samsung Galaxy C55, il semble que l’intention de la marque coréenne soit de faire revivre la famille Galaxy C cinq ans après la sortie du dernier modèle de cette série, un Galaxy C8 qui a été lancé en septembre 2017. Pour le moment, aucun autre détail n’a été révélé sur ce mystérieux appareil.