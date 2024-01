Nous avons de nouveaux rois : les Redmi Note dépassent leurs petits frères et sont désormais les plus vendus du catalogue de Xiaomi

Elle a été créée comme une sous-marque parallèle à la principale, pour finir par devenir la pépite des ventes de Xiaomi. Les Redmi sont à la mode, et la série Redmi Note l’est encore plus, car ses chiffres au cours de ces 10 années d’existence sont écrasants : 338 millions d’unités dans le monde entier.

Les modèles intégrés à la famille Redmi Note sont toujours parmi les plus vendus sur des plateformes e-commerce et des marketplaces comme Amazon ou eBay. Et aujourd’hui, nous avons découvert les versions mondiales du nouveau modèle qui sera certainement un succès en 2024 : le Xiaomi Redmi Note 13.

338 millions de Redmi Note vendus dans le monde entier

Fondée il y a 14 ans, Xiaomi est apparue comme une marque de téléphones portables lorsque Lei Jun a co-fondé la société du même nom en 2010. Le succès les accompagne et ils décident de diversifier leur division de smartphones : en 2013, ils créent la sous-marque Redmi. Et en 2018, POCO voit le jour, plus axé sur le segment des jeunes.

En regardant le succès de Samsung, Redmi se divise en deux séries ou familles : la série Redmi et la série Redmi Note. Et c’est cette dernière qui donne les meilleurs résultats à Xiaomi, car ses chiffres sont impressionnants :

En décembre 2022, Xiaomi annonce que Redmi Note a vendu 300 millions d’unités dans le monde.

Fin mars 2023, l’année où Redmi fête ses dix ans, ce chiffre atteint 320 millions de téléphones mobiles Redmi Note vendus dans le monde entier.

En septembre 2023, lorsque Xiaomi présente les Redmi Note 13 en Chine, il annonce que les ventes de la famille Redmi Note ont augmenté de 18 millions, atteignant 338 millions de téléphones mobiles vendus dans le monde entier.

Redmi Note, la meilleure vente de Xiaomi et Redmi

Même dans une année aussi difficile pour le marché des téléphones mobiles que celle qui s’est écoulée en 2023, la série Redmi Note de Xiaomi a réussi à continuer à croître, à maintenir une base de fans solide et à attirer de nouveaux utilisateurs.

Avec la nouvelle série Redmi Note 13 en Chine depuis 4 mois et tout juste arrivée aujourd’hui en France et dans d’autres pays, Xiaomi cherchera à augmenter ces chiffres en 2024 pour l’une de ses séries les plus demandées par la communauté, sinon la plus demandée.