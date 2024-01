Xiaomi met en vente en France les Redmi Note 13

Pas un, pas trois, pas même quatre. Jusqu’à cinq sont les modèles que Xiaomi vient de présenter en France ce matin, lundi. Cinq modèles qui composent la série Redmi Note 13 et que vous pouvez déjà acheter.

Comme il y a tant de modèles, nous allons les énumérer brièvement avec des liens vers leurs fiches complètes pour que vous connaissiez toutes les caractéristiques de chacun, ainsi que le prix selon le modèle et même des liens vers des stores comme le site officiel de Xiaomi en France, Amazon ou PcComponentes.

Quel Redmi Note 13 puis-je acheter en France et combien ça coûte

Redmi Note 13 4G : prix et où l’acheter

Le modèle qui donne son nom à cette nouvelle famille, le Redmi Note 13 4G est le modèle d’entrée de gamme de la nouvelle série et est destiné à devenir le roi de la gamme économique, tout comme ses prédécesseurs Redmi Note 11 et Redmi Note 12. Et avec un prix inférieur à 200 euros, comment ne pas être attractif.

Xiaomi Redmi Note 13 4G- Smartphone 6+128GB, Dimensity 6080, Pantalla AMOLED FHD+ G-OLED de 6,67″, 120Hz, Cámara de 108MP, 5000mAh, Carga de 33W, Azul Hielo [Versión Global]

* Les prix peuvent avoir changé depuis la dernière révision

Redmi Note 13 5G : prix et où l’acheter

En changeant simplement le processeur et quelques autres choses, la version 5G du Redmi Note 13 de base augmente légèrement sa puissance et ajoute la prise en charge de la 5G, tout en réorganisant le module de caméra. Le prix, bien sûr, est plus élevé, mais dans ce cas, il reste largement inférieur à 300 euros.

Xiaomi Redmi Note 13 5G- Smartphone 6GB RAM 128GB ROM, AMOLED Display 6.67″ 120Hz FHD+,108MP Professional Camera, 5000Mah, Black [Global Version]

* Les prix peuvent avoir changé depuis la dernière révision

Redmi Note 13 Pro 4G : prix et où l’acheter

Devenu le deuxième Redmi le plus puissant du catalogue actuel de la marque, le Redmi Note 13 Pro 4G porte bien son nom et élève le niveau avec un processeur plus puissant, un écran AMOLED qui attire le regard et une caméra principale de 200MP ainsi qu’un appareil photo frontal de 16MP, idéal pour les fans de photographie. Son prix commence à partir de 349,99 euros.

Redmi Note 13 Pro 4G de 8 Go + 256 Go : 349,99 euros

: 349,99 euros Redmi Note 13 Pro 4G de 12 Go + 512 Go : 399,99 euros

Xiaomi Redmi Note 13 Pro-Smartphone 8GB RAM 256GB ROM, Pantalla AMOLED 6.67″,Lavender Purple[Global Version]

* Les prix peuvent avoir changé depuis la dernière révision

Redmi Note 13 Pro 5G : prix et où l’acheter

La version 5G du Redmi Note 13 Pro montre son potentiel en intégrant une puce Snapdragon 7S Gen 2 ainsi qu’un écran atteignant une résolution de 1,5K. Elle se permet également des petites fonctionnalités premium telles que la technologie Dolby Vision ou un lecteur d’empreintes digitales sous l’écran. Étant plus « Pro », son prix est également plus « pro », mais pas beaucoup, 30 euros plus cher que la version 4G.

Redmi Note 13 Pro 5G de 8 Go + 128 Go : 379,99 euros

: 379,99 euros Redmi Note 13 Pro 5G de 8 Go + 256 Go : 399,99 euros

: 399,99 euros Redmi Note 13 Pro 5G de 12 Go + 512 Go : 449,99 euros

Redmi Note 13 Pro 5G Morado Aurora 8 GB + 128 GB

* Les prix peuvent avoir changé depuis la dernière révision

Redmi Note 13 Pro+ 5G : prix et où l’acheter

Le joyau de la couronne de Redmi en ce moment, le Redmi Note 13 Pro+ 5G est une bête et une véritable déclaration d’intention de Xiaomi. Nous avons un écran géant, un processeur extrêmement puissant et un appareil photo très performant, en plus d’un design extérieur très joli et d’un prix super compétitif bien inférieur à 500 euros.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ avec 8 Go et 256 Go : 449,99 euros

: 449,99 euros Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ avec 12 Go et 512 Go : 499,99 euros

: 499,99 euros Promotion cadeau du Redmi Watch 4 jusqu’au 4 février sur Mi.com et dans d’autres grands stores, et chez Vodafone entre février et mars.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G – Smartphone de 8+256 GB, Pantalla de 6,67″ AMOLED 1.5K 120Hz, MediaTek Dimensity 7200 Ultra, Triple cámara de hasta 200MP, Hypercharge 120W, Negro (Versión ES)

* Les prix peuvent avoir changé depuis la dernière révision

Plus d’informations | Xiaomi España