Le OnePlus Open est l’un des smartphones pliants avec le meilleur écran du marché, selon DXOMark

Le OnePlus Open a obtenu un score global de 147 points dans les tests d’écran de DxOMark, l’un des plus élevés dans le segment des téléphones pliables.

L’un des téléphones pliables dotés de l’un des meilleurs écrans du marché est le OnePlus Open, selon DXOMark. Le OnePlus Open a brillamment réussi les tests d’écran de DXOMark.

Le marché des téléphones pliables est en constante évolution et l’année 2023 a été très propice à ce nouveau secteur, car les différents fabricants ont présenté leurs alternatives aux terminaux à succès de la série Galaxy Z.

L’une des marques qui peut rivaliser avec Samsung dans le segment des téléphones pliables est OnePlus, car son premier smartphone pliable de type livre, le OnePlus Open, nous a laissé une très bonne impression après l’avoir analysé en profondeur.

Eh bien, maintenant le OnePlus Open a été soumis à une série de tests par les experts de DxOMark et l’un des résultats qui attire le plus l’attention concerne son écran. Selon eux, l’écran du OnePlus Open non seulement répond aux normes attendues, mais il se distingue également comme l’un des meilleurs de sa catégorie sur le marché des téléphones pliables.

Tout d’abord, il convient de rappeler que le OnePlus Open est doté d’un écran AMOLED Flexi-fluid de 7,82 pouces avec une résolution de 2268 x 2440 pixels, une densité de 426 PPI, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un rapport écran-corps de 90,4 %, ce qui signifie qu’il est bien utilisé et qu’il n’a presque pas de bordures.

La société française a soumis le OnePlus Open à son rigoureux ensemble de tests DXOMARK Display, qui analysent les performances d’un écran selon six critères différents : lisibilité, couleur, vidéo, mouvement, toucher et artefacts.

Ainsi, après avoir réalisé ces tests, DXOMark a attribué un score global de 147 points au OnePlus Open. Le score du OnePlus Open pour chacun des critères évalués est le suivant : lisibilité 160, couleur 162, vidéo 99, mouvement 130, toucher 167, artefacts 163.

Parmi les aspects les plus positifs de l’écran du OnePlus Open, DXOMark souligne sa bonne reproduction des couleurs lors de la visualisation de photos et de la navigation sur Internet, sa bonne lisibilité qui s’améliore en extérieur grâce au film anti-reflets intégré à l’écran, et notre expérience utilisateur vraiment satisfaisante lorsque nous parcourons les pages web ou jouons à des jeux.

Par ailleurs, selon DXOMark, les deux principaux points négatifs de l’écran du OnePlus Open sont la mauvaise expérience de visionnage de vidéos HDR dans une pièce sombre, car la reproduction manque de luminosité et de détails, et les dysfonctionnements qui apparaissent dans certains cadres lorsque nous jouons à des jeux sur le téléphone.