Apple aurait testé quatre options pour le Bouton d’Action des iPhone 16 Pro

Apple aurait testé quatre configurations pour le Bouton d’Action et deux tailles

Voici à quoi pourrait ressembler le Bouton d’Action sur les iPhone 16

Nous savons maintenant à quoi pourrait ressembler le design de l’iPhone 16 et de l’iPhone 16 Pro, car les premiers prototypes ont été accessibles. Ces prototypes montrent qu’Apple a joué avec le Bouton d’Action du modèle Pro, mais pour l’instant, on continue d’opter pour un bouton similaire à celui des iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max.

Comme l’affirme le média spécialisé dans Apple, MacRumors, Apple aurait testé plusieurs types et tailles de Bouton d’Action sur les iPhone 16 Pro. Cependant, alors que le développement se poursuit, on serait revenu au modèle que l’on voit sur les iPhone 15 Pro, un modèle qui a déjà été testé et qui est fiable.

À quoi ressemblera le Bouton d’Action de l’iPhone 16 Pro

La société à la pomme aurait testé quatre modèles de Bouton d’Action pour les iPhone 16 Pro lors des différentes étapes de leur développement. Quatre modèles de deux tailles différentes :

Bouton de volume unifié avec un petit Bouton d’Action. Bouton de volume unifié avec un Bouton d’Action plus grand et le Bouton Capture. Boutons de volume séparés avec un Bouton d’Action plus grand et le Bouton Capture. Boutons de volume séparés avec un petit Bouton d’Action (la même configuration que sur les iPhone 15 Pro) et le Bouton Capture.

Les premiers prototypes de l’iPhone 16 Pro avaient un bouton de volume unifié et un petit Bouton d’Action, tous deux situés du côté gauche, avec un bouton d’alimentation à droite. Ce design a été développé initialement dans le cadre du Projet Bongo, qui était une tentative d’intégrer des boutons haptiques sur l’iPhone 15 Pro.

En ce qui concerne les seconds prototypes, ils avaient également un bouton de volume unifié, mais avec un Bouton d’Action de taille plus grande, à peu près de la même taille que les boutons de volume. Les deux prototypes étaient équipés du Bouton Capture dont on dit qu’il sera intégré aux appareils dans le coin inférieur droit.

Dans d’autres prototypes de la société, les boutons de volume étaient séparés au lieu d’être unifiés. Ces modèles, tout comme les précédents, étaient dotés du Bouton Capture, mais dans ce cas, à la fois le Bouton Capture et le Bouton d’Action étaient capacitifs et sensibles à la pression.

Cependant, dans les derniers prototypes observés, le Bouton d’Action est petit avec les boutons de volume séparés, avec le même aspect que sur les iPhone 15 Pro, et le Bouton Capture à droite. Bien qu’il s’agisse de prototypes, on ne sait pas encore exactement quel design sera choisi ; cependant, le fait qu’ils ne soient pas capacitifs pourrait signifier que le projet a été annulé.