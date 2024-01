Le roi de l’entrée de gamme est maintenant officiel: le nouveau Redmi Note 13 4G arrive avec suffisamment d’arguments pour renouveler sa domination

Comme il se doit, pour compléter la nouvelle famille des Redmi Note 13, le modèle qui donne son nom à cette série de téléphones, qui a donné tant de joie à Xiaomi tout au long de son histoire, devait arriver. Le nouveau Redmi Note 13 dans sa variante 4G est désormais une réalité, et dans ce post nous allons vous dire ce qu’il apporte de nouveau par rapport au Redmi Note 12, car il y a beaucoup de nouveautés.

Dans ce cas, cet appareil arrive en France dès aujourd’hui avec un prix qui commence à partir de 199,99 euros dans sa variante de 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne, un prix assez ajusté compte tenu des bonnes spécifications présentées, comme nous allons vous le montrer ci-dessous.

Fiche technique du nouveau Redmi Note 13

Redmi Note 13 DIMENSIONS ET POIDS 162,24 x 75,55 x 7,97 mm

188,5 grammes ÉCRAN 6,67″ AMOLED

120 Hz

FHD+ (2400 × 1080 pixels)

Contraste 5 000 000:1, luminosité maximale de 1 800 nits

Calibration DCI-P3, dimming PWM 960 Hz Revêtu de Corning Gorilla Glass 3 PROCESSEUR Qualcomm Snapdragon 685 (jusqu’à 2,8 GHz) RAM 6/8 Go LPDDR4X STOCKAGE 128/256 Go UFS 2.2 Extensible via Micro SD jusqu’à 1 To APPAREIL PHOTO ARRIÈRE Capteur principal de 108 MP, f/1.75 Ultra grand-angle de 8 MP, f/2.2

Profondeur de 2 MP, f/2.4 APPAREIL PHOTO FRONTAL 16 MP BATTERIE 5 000 mAh

Charge rapide 33 W SYSTÈME D’EXPLOITATION MIUI 14 + Android 13 CONNECTIVITÉ Double nano SIM ou Nano SIM + Micro SD

Wi-Fi 2,4 / 5 GHz

Bluetooth 5.1

GPS

NFC

Infrarouges

USB type C

Jack 3,5 mm AUTRES Lecteur d’empreintes sous l’écran Résistance IP54 Double haut-parleur

Certification Dolby Atmos PRIX À partir de 199,99 euros

Xiaomi Redmi Note 13 4G- Smartphone 6+128GB, Dimensity 6080, Pantalla AMOLED FHD+ G-OLED de 6,67″, 120Hz, Cámara de 108MP, 5000mAh, Carga de 33W, Azul Hielo [Versión Global]

* Le prix peut avoir changé depuis la dernière révision

L’appareil photo et la qualité de l’écran, ses principales améliorations

Vous pouvez déjà le voir sur ses images officielles, le nouveau Redmi Note 13 change légèrement par rapport au modèle précédent, mais le redesign se limite à la suppression d’un module de caméras qui est maintenant complètement plat. Cependant, ce module abrite désormais un nouveau capteur principal de 108 MP avec une ouverture f/1.7, un appareil photo dont la qualité sera nettement améliorée.

D’autre part, l’autre détail qui a été modifié par rapport à sa génération précédente est l’écran, qui reste un écran AMOLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz, mais maintenant nous pourrons profiter d’une luminosité maximale allant jusqu’à 1 800 nits ainsi qu’un meilleur contraste, ce qui rendra la qualité de l’écran également nettement perceptible au quotidien.

De plus, Xiaomi a décidé d’intégrer le capteur d’empreintes que nous trouvions sous le bouton de déverrouillage sous cet écran, de sorte que la distance par rapport à un haut de gamme se raccourcit encore sur ce type de détails. Cependant, le matériel interne reste pratiquement inchangé : processeur Qualcomm Snapdragon 685, batterie de 5 000 mAh avec charge rapide jusqu’à 33W, et par ailleurs une résistance à l’eau et à la poussière qui atteint IP54.

Enfin, il convient de souligner qu’au même titre que les autres appareils de cette famille, le nouveau Redmi Note 13 sera livré d’origine avec MIUI 14 basé sur Android 13. Il pourra être mis à jour plus tard sans problème à HyperOS, mais pour l’instant il faudra attendre une version qui, malheureusement, n’est pas préinstallée de façon native.

Prix et disponibilité du nouveau Redmi Note 13

Comme nous l’avons mentionné au début du post, le nouveau Redmi Note 13 est déjà disponible à l’achat en France avec trois couleurs au choix : noir minuit, vert menthe, bleu glacier et bleu océan, les prix de ses différentes versions sont les suivants :

En revanche, comme c’est habituel pour ce type de lancements, ce terminal bénéficiera d’une offre Early Bird à partir du 18 janvier prochain jusqu’au 1er février, où nous pourrons acheter certaines de ses versions à un prix réduit. Voici les prix de ces offres :

Redmi Note 13 8+128 Go: 199,99 euros

Plus d’informations | Xiaomi France