Android Auto 11.1 déjà disponible : nouveautés et comment télécharger la dernière version

Désormais, vous pouvez télécharger la dernière version stable d’Android Auto sur votre mobile pour profiter de ses nouveautés dans votre voiture

L’interface d’Android Auto sur une voiture compatible

Après avoir lancé la dernière version d’Android Auto, la 11.0, il y a seulement un mois et demi, Google vient de rendre disponible la dernière version stable de son système d’exploitation pour voitures sur tous les véhicules compatibles via le Google Play Store et Android Auto 11.1 est déjà disponible en téléchargement.

Nous vous présentons ci-dessous toutes les nouveautés incluses dans Android Auto 11.1 et nous vous expliquons comment télécharger la dernière version de ce logiciel sur votre mobile Android afin de la mettre à jour dans votre voiture.

Android Auto 11.1 ne comprend pas beaucoup de nouveautés

Comme d’habitude, après avoir lancé Android Auto 11.1 sous forme de version bêta il y a une semaine, la société Mountain View a maintenant commencé à déployer la version stable de cette application pour tout le monde via Google Play.

Comme d’habitude, Google continue de garder secrètes les améliorations incluses dans cette nouvelle mise à jour d’Android Auto, car la liste des changements d’Android Auto n’a pas été mise à jour depuis la fin de l’année dernière.

En réalité, cette nouvelle version d’Android Auto ne comprend qu’une seule nouveauté notable : la présence dans son interface de deux nouveaux icônes de GameSnacks et Personnaliser qui, à leur tour, présentent une petite icône de voiture dans leur coin inférieur droit.

Grâce à cette petite icône, vous savez déjà que ces deux applications s’ajoutent à l’ensemble des applications d’Android Auto qui ne peuvent être utilisées que lorsque la voiture est garée, ce qui est une grande amélioration, car jusqu’à présent, la seule façon de détecter ce type d’applications était d’essayer de les ouvrir.

Comment télécharger Android Auto 11.1 sur votre mobile Android

Android Auto 11.1 est déjà disponible sur le Google Play Store avec le numéro de version 11.1.6402 et pour appliquer cette mise à jour sur votre smartphone Android, il vous suffit de suivre ces quelques étapes simples :

Tout d’abord, vérifiez que vous disposez d’une version d’Android Auto inférieure à 11.1, car elle pourrait avoir été mise à jour en arrière-plan sans que vous vous en rendiez compte

Si vous disposez d’une version d’Android Auto antérieure à 11.1, ouvrez le Play Store sur votre mobile Android, cliquez sur votre photo de profil, appuyez sur l’option Gérer les applications et les appareils et cliquez sur le bouton Tout mettre à jour

Si la nouvelle version d’Android Auto n’est pas disponible sur Google Play, vous avez également la possibilité de la mettre à jour manuellement en téléchargeant le fichier APK d’Android Auto 11.1 à partir du lien APK Mirror que nous vous laissons ci-dessous, et en l’installant sur votre mobile.

Téléchargez gratuitement Android Auto 11.1 depuis APK Mirror