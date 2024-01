Les iPhone 16 auront plus de RAM et de meilleures connexions Wi-Fi et 5G

Un nouveau rapport nous dévoile de nouvelles informations sur les iPhone 16 et iPhone 16 Pro

Nouveautés des iPhone 16 révélées

Apple présentera les iPhone 16 et iPhone 16 Pro le mois prochain en septembre, et nous en apprenons progressivement plus sur les appareils. À tout ce que nous savions déjà, la possibilité que les appareils soient équipés de plus de RAM et de meilleures connexions Wi-Fi et 5G a récemment été ajoutée.

Comme le souligne un rapport partagé par le média spécialisé dans Apple, 9to5mac, les iPhone 16 et iPhone 16 Plus auraient, pour la première fois depuis de nombreuses années, un processeur presque au même niveau que les modèles Pro. Bien qu’ils se différencient probablement d’une certaine manière, ils disposeraient également du processeur A18 gravé en 3 nm.

iPhone 16 et iPhone 16 Pro : plus de RAM et améliorations du Wi-Fi et de la 5G

Outre le nouveau processeur A18, les iPhone 16 et 16 Plus seront également dotés de 8 Go de RAM. Un changement qui représentera une augmentation puisque les iPhone 15 de base sont équipés de 6 Go de RAM. Les iPhone 16 Pro, quant à eux, seraient équipés du processeur A18 Pro, et c’est là que pourrait se situer la différence dont nous parlions précédemment.

En ce qui concerne les nouveautés que nous pourrions voir sur les iPhone 16 Pro, le rapport s’attend à ce qu’ils soient équipés du modem Qualcomm X75 pour la connexion 5G. Pendant ce temps, l’iPhone 16 et l’iPhone 16 Plus utiliseraient le modem Qualcomm X70. Actuellement, toute la gamme iPhone 15 utilise le modem Qualcomm X70, qui offre une augmentation notable des vitesses 5G par rapport au modem Qualcomm X65 utilisé dans l’iPhone 14.

Cela signifie que la connexion 5G s’améliorerait sur les modèles Pro (et resterait identique sur les modèles de base) grâce à ces nouveaux modems de Qualcomm. D’autre part, le rapport prévoit également une meilleure connexion Wi-Fi (avec le Wi-Fi 6E et 7 respectivement) qui permettrait aux appareils d’être plus rapides lorsqu’ils sont connectés à un tel réseau. Mais cela ne s’arrête pas là, des possibles nouveautés liées à l’appareil photo ont également été révélées.

Jeff Pu, l’analyste à l’origine du rapport, pense également que les iPhone 16 Pro et 16 Pro Max auront un appareil photo ultra grand-angle amélioré avec une résolution passant de 12 à 48 mégapixels. C’est quelque chose que nous savions déjà grâce à Ming-Chi Kuo, un autre grand analyste du monde d’Apple, qui a également affirmé que la caméra tétraprisme arriverait sur le modèle Pro grâce à son écran qui augmentera jusqu’à 6,3 pouces.

En résumé, la gamme serait la suivante: