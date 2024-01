Samsung a résolu plus de 70 problèmes sur ton téléphone Galaxy avec la mise à jour de janvier

Samsung met fin à plus de 70 erreurs dans sa grande mise à jour de janvier

La grande mise à jour de Samsung est désormais disponible et voici comment vérifier si votre appareil est compatible.

En janvier 2024, Samsung a lancé l’une de ses plus grandes mises à jour à ce jour pour ses appareils Galaxy. La société sud-coréenne semble avoir démarré la nouvelle année du bon pied, ce qui signifie mettre fin à plus de 70 erreurs sur les téléphones Galaxy disponibles sur le marché.

Il s’agit évidemment de problèmes mineurs et non de défaillances critiques qui empêchent le bon fonctionnement de l’appareil. Mais il est clair que le chiffre de 70 erreurs ne plaisante pas pour Samsung, c’est pourquoi il a décidé de mettre fin à cette situation une fois pour toutes. Examinons en détail les erreurs et les téléphones concernés.

Votre téléphone Galaxy aura désormais moins de problèmes avec la nouvelle mise à jour de Samsung

La version du micrologiciel qui résoudra ces problèmes dépendra de l’appareil. Dans le cas des Samsung Galaxy S23, il s’agit du micrologiciel S91xBXXS3BWL3, tandis que les Samsung Galaxy S22 reçoivent la version S90xBXXS7DWL3 et les Samsung Galaxy S21 la G99xBXXS9FWL9.

Les appareils de ces trois familles ne sont pas les seuls à recevoir cette mise à jour destinée à mettre fin, une fois pour toutes, à différents problèmes. La liste des appareils Samsung se poursuit avec les membres suivants :

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 4

Galaxy A52 (5G)

Galaxy Note 20

Parmi les différentes erreurs résolues par cette mise à jour de Samsung, on trouve la résolution de problèmes critiques. En réalité, c’est peut-être l’une des raisons pour lesquelles l’entreprise sud-coréenne a décidé de lancer cette mise à jour aussi importante.

La compatibilité des problèmes de Samsung DeX avec plusieurs utilisateurs a également été résolue, ce qui permettait à tous de voir les notifications générales de l’appareil, sans tenir compte des profils. Cependant, il y a une absence claire dans cette mise à jour, à savoir la fonctionnalité qui empêche la gravure de l’écran.

Samsung a supprimé cette fonctionnalité dans la dernière mise à jour avec la promesse qu’elle serait à nouveau disponible en janvier, mais il semble que tous les appareils ne l’aient pas récupérée. Le temps nous dira si cela a été le cas ou non.

Pour vérifier si la mise à jour est disponible pour votre appareil, vous devez accéder à la section des mises à jour dans les paramètres. En actualisant cette section, une mise à jour en attente devrait apparaître, et il est très probable que ce soit celle-ci.