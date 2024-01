La nouvelle batterie portable magnétique de Xiaomi est la première compatible avec Qi2 : elle coûte moins de 30 euros.

La Xiaomi Magnetic Power Bank 2 dispose d’une capacité de 6 000 mAh et offre des vitesses de charge sans fil allant jusqu’à 15W pour les appareils Qi2 et jusqu’à 7,5W pour les appareils avec MagSafe tels que les iPhone

Le nouveau Xiaomi Magnetic Power Bank 2 dans ses deux tons disponibles: beige et blanc

Xiaomi est un fabricant connu principalement pour son large catalogue de smartphones Android, commercialisés sous trois marques: Xiaomi, Redmi et POCO. Toutefois, la marque chinoise se distingue également par une série de gadgets qui offrent un excellent rapport qualité-prix, tels que des écouteurs sans fil, des montres intelligentes ou des batteries externes.

En ce qui concerne ces dernières, la société chinoise vient d’annoncer en Chine le Xiaomi Magnetic Power Bank 2, une batterie externe magnétique qui est la première sur le marché compatible avec Qi2 et qui coûte moins de 30 euros actuel.

Xiaomi Magnetic Power Bank 2, toutes les informations

Comme nous le confirme le média Gizmochina, Xiaomi vient de lancer en Chine le Xiaomi Magnetic Power Bank 2, une nouvelle batterie externe magnétique qui est la première de son genre à être compatible avec la nouvelle norme de charge sans fil Qi2.

Ainsi, cette nouvelle batterie externe magnétique est capable d’atteindre des vitesses de charge sans fil jusqu’à 15W avec les appareils compatibles avec Qi2 et jusqu’à 7,5W avec les appareils dotés d’accessoires MagSafe, tels que les iPhone 13, iPhone 14 et iPhone 15.

En ce qui concerne les autres caractéristiques du Xiaomi Magnetic Power Bank 2, sachez qu’il dispose d’une capacité de 6 000 mAh et qu’il est équipé d’un unique port USB de type C avec support de sortie 18W et entrée 20W.

En ce qui concerne son design, cette nouvelle batterie externe magnétique de Xiaomi opte pour un dos en cuir, ce qui lui donne un aspect vraiment premium, et elle est disponible sur le marché dans deux couleurs différentes : beige et blanc.

Xiaomi Magnetic Power Bank 2 : disponibilité et prix

Le Xiaomi Magnetic Power Bank 2 est désormais disponible à l’achat en Chine au prix de 219 yuans, soit environ 28 euros actuel, et nous ne savons pas encore s’il sera commercialisé sur le marché mondial, bien que s’il l’est, son coût pourrait être plus élevé, se situant entre 40 et 50 euros.