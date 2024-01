realme souhaite rivaliser avec Redmi avec sa nouvelle série de smartphones realme Note

Parmi les plans de realme pour 2024, il y a la volonté de rivaliser directement avec Redmi. La façon dont elle compte mettre fin complètement aux Redmi Note est par le lancement des realme Note. Oui, realme souhaite suivre la même technique que Xiaomi avec le lancement des Redmi Note et seul l’avenir dira si cela leur réussira.

La nouvelle vient d’une publication sur X, anciennement Twitter, où l’on peut voir une image annonçant l’arrivée de la famille realme Note dans les semaines à venir.

Cette publication a été faite par Francis Wong, PDG de realme Europe, confirmant les intentions de l’entreprise pour cette année 2024. Les nouveaux realme Note seront inclus dans le catalogue des appareils aux côtés des différentes familles déjà existantes, telles que la GT.

Bien que l’image ne fournisse aucune information sur l’appareil ou les appareils à venir, il est intéressant de voir les intentions de realme pour 2024 et leur perspective en termes de concurrence avec des entreprises telles que Redmi.

By launching a new product line besides GT, Number and C series. One important part of realme’s product strategy in 2024: face the competition more straightly. #realmeNote pic.twitter.com/T2MwCkYAej

— Francis Wong (@FrancisRealme) Janvier 15, 2024