Découvrez la coque qui protégeait l’iPhone qui a survécu à la chute d’un avion

Il y a une semaine, nous avons appris qu’un iPhone 14 Pro avait survécu à une chute de 4000 mètres lors d’un vol de la compagnie Alaska Airlines. Apparemment, l’une des portes s’est effondrée et l’appareil a été projeté. Peu de temps après, il a été trouvé dans l’herbe par un habitant. L’iPhone n’avait presque aucune égratignure.

Bien que cet exploit puisse s’expliquer par la physique et qu’il ait eu la chance de tomber sur un bon terrain, il est certain qu’un autre élément important de cette histoire est que ledit iPhone 14 Pro portait un étui. Grâce à l’agitation causée par cette histoire, nous avons découvert de quel étui il s’agit.

L’un des éléments clés était que l’iPhone avait un étui, ce qui l’a protégé d’une chute fatale. Nous savons déjà quel étui il s’agit car la société elle-même l’a partagé via son compte Twitter personnel (officiellement connu sous le nom de X). Et en effet, comme nous pouvons le voir dans la publication qui a été partagée, Spigen a reçu un courriel dans lequel on leur a fait savoir que l’iPhone qui est tombé de l’avion portait un de leurs étuis.

MYSTERY SOLVED: IT WAS US ✈️@AlaskaAir @SeanSafyre

tl;dr: the iphone’s case that survived a 16,000 feet drop from alaska airlines was the spigen cryo armor

(receipts below) https://t.co/YoAypHEGaK pic.twitter.com/zFcLWg3Kdu

— Spigen (@SpigenWorld) 12 janvier 2024