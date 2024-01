beatXP Eva : une montre connectée à 50 euros et conçue pour les filles

Il n’est pas très inclusif, dirons-nous (le fabricant le commercialise « uniquement pour les filles »), mais il est beau, pas cher et déjà disponible sur le marché indien.

C’est ainsi que s’appelle le beatXP Eva, une smartwatch petite, belle et abordable : elle ne coûte que 50 euros !

Curieuse la montre intelligente qui vient de sortir sur le marché indien. Et non pas tant pour se promouvoir comme « conçue spécialement pour les filles » mais parce que dans cette gamme de prix, nous ne trouvons rien de similaire sur le marché, qui ait un design aussi beau que celui-ci, une taille aussi confortable et qui propose également des fonctionnalités avancées, mais à un prix de seulement 4 499 roupies (environ 50 euros) qui le place dans une gamme des plus attrayantes pour tous ceux – ou plutôt toutes celles – qui veulent une smartwatch sans se ruiner.

Le dispositif s’appelle beatXP Eva et est déjà disponible, annoncé par le fabricant comme une montre intelligente pour femmes, avec un écran AMOLED de 1,2 pouces, des appels via Bluetooth et un corps en métal que nous pourrons choisir dans des tons argentés ou or rose.

Voici les deux designs, tous deux avec un bracelet en maille métallique que nous pourrons interchanger et une couronne rotative qui s’adapte parfaitement à ce design :

beatXP Eva, toutes les informations

L’aspect est assez haut de gamme, bien qu’à ce prix de commercialisation, nous pouvons en déduire que le boîtier est en aluminium et que la vitre n’est pas non plus très extravagante, la personnalisation étant complétée par plus de 200 cadrans de montre entièrement configurables.

Le logiciel est propriétaire, mais il intègre des fonctionnalités assez avancées, telles qu’un suivi global de la santé orienté vers les femmes, incluant un capteur cardiaque, le suivi de la SpO2, le suivi du sommeil, des mesures physiques avec plus de 100 modes sportifs et des alertes de cycle menstruel avec suivi actif.

Il bénéficie d’une certification d’étanchéité avec un indice IP68, ce qui l’empêchera d’être utilisé dans les piscines, donc les sports nautiques ne seront pas idéaux car il résiste uniquement à une immersion de 1,5 mètre pendant 30 minutes.

En ce qui concerne l’écran, il s’agit d’un AMOLED de 1,2 pouces avec une résolution de 390 x 390 pixels, tandis que le système d’exploitation propriétaire affiche une interface un peu étrange mais bien connue, mélangeant des graphiques d’Apple avec un concept similaire à celui de Tizen pour les wearables ou maintenant Wear OS masqué par la personnalisation One UI de Samsung.

La montre dispose d’un microphone et d’un haut-parleur, ce qui lui permet de passer et de recevoir des appels via Bluetooth lorsqu’elle est connectée au smartphone, tout en offrant un assistant vocal avec IA et de nombreuses applications de base telles que la météo, le contrôle de la musique ou un centre de notifications intégré.

Autonomie est l’un de ses points forts, avec une batterie qui offre jusqu’à 5 jours d’utilisation complète avec une seule charge, même si activer des options telles que l’affichage toujours actif réduira évidemment cette durée.

Il semble prometteur, mais nous ne le verrons probablement pas en Europe ni en Amérique latine, et encore moins à ce prix de 4 499 roupies qui, actuel, sont actuellement de 49,57 euros.