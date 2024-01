Le futur (et stratosphérique) Xiaomi 14 Ultra veut tout.

Xiaomi élèvera le niveau du 14 Ultra et explore des prototypes avec une caméra sous l’écran, une autre spécification distinctive pour un téléphone portable qui souhaite rivaliser pour le trône du marché.

Nous avons déjà pu voir le Xiaomi 14 Ultra en main, bien qu’avec un camouflage curieux.

Les rumeurs disent que le futur Xiaomi 14 Ultra disposera d’un système de caméras d’une qualité inédite, à nouveau signé Leica et avec la plus grande ambition pour que le géant de Haidian prenne enfin le trône d’une industrie qui a toujours voulu plus de la marque dirigée par Lei Jun.

C’est nécessaire pour Xiaomi, car il est vrai que ses derniers modèles phares, les Xiaomi 14 et 14 Pro, n’ont pas vraiment réussi à surprendre. Relever le niveau est impératif, ainsi les prototypes que nous avons pu voir du Xiaomi 14 Ultra, avec leur camouflage, nous laissent entrevoir un système photographique de taille superlative, qui sera certainement le protagoniste de toute l’expérience.

Et ce ne sera pas seulement à l’arrière qu’il y aura des nouveautés importantes, car GizmoChina et d’autres médias comme GSMChina publié ces dernières heures que Xiaomi prévoit d’introduire une autre nouveauté clé qui leur permettra d’offrir une façade totalement propre, en intégrant une caméra frontale sous l’écran qui résiste à ne pas arriver sur le segment le plus haut de gamme du catalogue Android.

Il n’est pas du tout clair s’il s’agira d’une option internationale ou seulement pour le marché chinois, car les derniers rapports indiquent que Xiaomi explore plusieurs modèles du 14 Ultra avec les désignations internes « aurora » et « aurorapro », le modèle avec la caméra frontale standard (par un trou), tandis que la version avec la caméra intégrée sous l’écran est développée avec le code « Xiaomi Suiren ».

Précisément, ce « Suiren » est apparu sur Geekbench il y a quelques jours avec le chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, faisant croire aux médias affiliés qu’il s’agissait d’un prototype du MIX 5.

On dit maintenant en Chine que il s’agissait en réalité de ce Xiaomi 14 Ultra avec toutes les technologies les plus avancées, y compris cette caméra sous l’écran qui nous donnera un autre petit plus pour faire pencher la balance par rapport au S24 Ultra, au vivo X100 Pro et aux autres options haut de gamme avec lesquelles il devra rivaliser dès sa présentation.

En ce qui concerne ce que nous savons sur le système photographique principal, il semble que Xiaomi utilisera un capteur Sony LYT 900 de 50 mégapixels avec stabilisateur OIS et ouverture variable, en plus de monter deux téléobjectifs, dont un à zoom périscopique, et une autre lentille ultra grand-angle tous avec des spécifications et une qualité similaires, atteignant une résolution de 50 mégapixels, avec des lentilles Leica et leur merveilleux revêtement T*.

Son châssis sera fabriqué en titane, comme le veut la nouvelle tendance, tandis qu’il est question de compatibilité native avec des communications satellitaires bidirectionnelles et une batterie généreuse, avec une capacité de 5 180 mAh et une charge rapide allant jusqu’à 90 watts.

Il ne reste plus qu’à attendre sa présentation, qui devrait avoir lieu le mois d’avril prochain… Nous sommes déjà impatients !