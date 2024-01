Cette série d’Apple TV+ était l’une des plus demandées de 2023

Apple TV+ se classe à la septième place des séries les plus demandées de 2023 avec une série lancée en fin d’année

Cette série de monstres est l’une des plus populaires de 2023

Apple TV+ a toujours été la plateforme avec le moins de contenu, mais l’ensemble de son catalogue est de qualité et est propriétaire. Malgré ses quelques années d’existence, elle compte déjà plusieurs titres reconnus tels que Ted Lasso, Separation ou The Morning Show. Et il est vrai que pendant l’année 2023, elle a eu une autre série remarquable qui s’est glissée dans la liste des 10 séries les plus demandées de l’année dernière.

Le cabinet de conseil Parrot Analytics a publié une étude dans laquelle il partage les séries les plus demandées de 2023. Et bien que Netflix occupe la majorité des places, il y a une série d’Apple TV+ qui a réussi à se hisser à la septième place en étant lancée tard dans l’année : « Monarch: El legado de los monstruos ». Une série qui met en vedette Godzilla et qui semble avoir capté l’attention des téléspectateurs.

Voici les 10 séries les plus demandées de 2023 :

Bien que les données proviennent des États-Unis, la société estime qu’elles pourraient s’appliquer à d’autres pays. Une liste dans laquelle Netflix occupe cinq des places, soit la moitié, Amazon Prime Video en obtient deux, Disney+ deux autres et Apple TV+ une seule. Plus précisément, à la septième place avec « Monarch: El legado de los monstruos ». Voici la liste complète :

One Piece. Netflix. Ashoka. Disney+. Invasion secreta. Disney+. Gen V. Prime Video. Daisy Jones & The Six. Prime Video. Samurái de ojos azules. Netflix. Monarch: El legado de los monstruos. Apple TV+. El agente nocturno. Netflix. El juego del calamar: El desafío. Netflix. La caída de la casa Usher. Netflix.

Il est étrange de ne pas voir des titres comme Ted Lasso dans la liste, l’une des séries les plus appréciées de la plateforme et qui a également conclu l’année dernière. Mais avoir une série lancée à la fin de l’année dernière parmi les 10 les plus demandées de 2023 est sans aucun doute une grande réussite pour Apple TV+. Nous verrons ce que réserve la plateforme de séries et de films en streaming d’Apple, mais tout semble indiquer que ce sera une excellente année avec des sorties telles que la deuxième saison de Separation.