Grâce à ce truc, vous pourrez vérifier si le microphone et les haut-parleurs de votre Xiaomi fonctionnent correctement.

Nous vous expliquons, étape par étape, comment vérifier si les haut-parleurs ou le microphone de votre téléphone portable Xiaomi présentent une défaillance, avant de l’envoyer au service technique

MIUI cache une fonction qui vous permet de vérifier si le microphone et les haut-parleurs de votre smartphone Xiaomi fonctionnent comme ils le devraient

MIUI, qui sera bientôt remplacé par HyperOS, est devenu l’une des interfaces de personnalisation pour Android les plus populaires dans le monde entier grâce à la grande quantité de fonctionnalités qu’il offre, dont certaines vous permettent d’améliorer la fluidité de votre terminal ou de vous assurer que votre smartphone Xiaomi se charge à pleine vitesse.

Cependant, vous ignorez sûrement que votre téléphone portable Xiaomi cache un menu secret qui vous permet de vérifier si certains composants matériels tels que le microphone ou les haut-parleurs fonctionnent correctement.

Nous vous expliquons ci-dessous comment accéder à ce menu et l’utiliser pour vérifier si le microphone et les haut-parleurs de votre Xiaomi présentent une défaillance.

Comment accéder au menu de tests matériels sur votre téléphone portable Xiaomi

Si vous constatez que le microphone ou les haut-parleurs de votre téléphone portable Xiaomi, Redmi ou POCO commencent à dysfonctionner et que le problème persiste après avoir redémarré le terminal, avant de l’envoyer au service technique, vous pouvez effectuer quelques tests simples de fonctionnement de ces composants en utilisant un menu secret de MIUI.

Que vous ayez MIUI 13 ou MIUI 14, pour accéder à ce menu caché depuis votre téléphone portable Xiaomi, il vous suffit de suivre ces quelques étapes simples :

Rendez-vous dans le menu Paramètres de votre téléphone portable Xiaomi

de votre téléphone portable Xiaomi Touchez la première section appelée A propos du téléphone

Sélectionnez le bouton Informations détaillées et spécifications

Faites défiler jusqu’à la section Version du kernel et appuyez plusieurs fois dessus pour activer le menu de tests matériels de MIUI

Comment utiliser le menu de tests de MIUI pour vérifier si le microphone et les haut-parleurs de votre téléphone portable Xiaomi fonctionnent correctement

Une fois dans le menu de tests matériels de MIUI, vous devrez effectuer certains tests spécifiques pour vérifier que le microphone et les haut-parleurs de votre téléphone portable ne présentent pas de problèmes.

Ainsi, pour vérifier que les haut-parleurs de votre Xiaomi fonctionnent correctement, vous devrez exécuter les tests 8 (Receiver), 9 (bottom_speaker) et 10 (top_speaker) et après avoir appuyé sur chacun de ces boutons, vous entendrez une voix vous répéter plusieurs fois une paire de numéros que vous devrez composer sur le clavier numérique qui s’affiche à l’écran. Enfin, si vous les entendez correctement, vous devrez appuyer sur le bouton Pass pour indiquer que le test a été réussi et que les haut-parleurs fonctionnent bien.

D’autre part, pour vérifier que le microphone de votre téléphone portable Xiaomi ne présente pas de défaillance, vous devrez appuyer sur les boutons 11 (Main MIC) et 12 (Top MIC) et après cela, il vous sera demandé de faire un bruit ou de dire quelque chose près de chacun des microphones de votre smartphone et ensuite, de l’écouter avec des écouteurs pour vérifier qu’il s’entend correctement.

Si ce tutoriel simple pour vérifier l’état des haut-parleurs et du microphone de votre Xiaomi vous a été utile et que vous souhaitez tirer le meilleur parti de votre smartphone, n’oubliez pas de consulter notre guide des meilleurs astuces pour votre téléphone portable Xiaomi.