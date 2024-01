Le nouveau haut-parleur de Samsung est une œuvre d’art qui suit les traces de The Frame TV

Qualité audio et design se marient dans cette enceinte sans fil de Samsung qui arrivera sur le marché en 2024

Le nouvel haut-parleur de Samsung suit la signature de The Frame TV et dispose également d’une esthétique qui imite un tableau // Image: The Verge

L’un des produits les plus originaux que Samsung ait lancés ces dernières années a été The Frame TV. Cette télévision a conquis le public non seulement pour la qualité de ses images, mais aussi pour son design qui la fait ressembler à un tableau lorsqu’elle est éteinte. En voyant le succès de The Frame TV, Samsung a décidé de créer The Music Frame, une enceinte sans fil au design très artistique.

Si nous ne savions pas qu’il s’agit d’une enceinte, nous penserions que The Music Frame est un tableau que l’on pourrait accrocher dans le salon de la maison. Ce design est très intéressant car il permet justement de placer l’enceinte sans fil parmi d’autres décorations sans attirer l’attention ou se démarquer de l’esthétique. Attention, car ce The Music Frame n’est pas seulement beau et artistique, il est également bien équipé pour offrir une expérience auditive de qualité.

The Music Frame, l’enceinte la plus artistique de Samsung

La famille The Frame de Samsung s’agrandit, mais pas précisément avec une nouvelle télévision. Comme le rapporte The Verge, l’entreprise a présenté son nouveau The Music Frame, une enceinte sans fil qui ressemble à un tableau et que vous voudrez avoir chez vous. À première vue, cette enceinte ressemble à une œuvre d’art avec cadre inclus, mais la réalité est qu’il s’agit d’un appareil pour écouter de la musique, des séries, des podcasts ou tout autre type de son.

Pour offrir une bonne expérience audio, The Music Frame est équipé de 2 woofers, 2 tweeters et 2 haut-parleurs médiums. Nous ne l’avons pas testé, mais cette configuration laisse déjà présager que la qualité sonore qu’il émet peut être vraiment bonne. En ce qui concerne la connectivité, il dispose du Bluetooth et du WiFi. Par conséquent, il peut fonctionner avec une enceinte sans fil que l’on peut, par exemple, connecter au téléphone portable pour écouter de la musique.

Cette The Music Frame est également une enceinte prête à offrir le meilleur son lors de la lecture de contenu multimédia. En réalité, elle peut se connecter à des barres de son et à des téléviseurs intelligents de Samsung, offrant ainsi même un son surround pour une immersion encore plus grande dans les séries et les films.

En ce qui concerne le design, le The Music Frame peut afficher des œuvres d’art et des photographies. Sa couverture est entièrement personnalisable, de sorte que l’utilisateur peut la modifier et jouer avec le design selon ses goûts. Cela permettra à l’enceinte de s’adapter parfaitement à l’esthétique de l’endroit où elle est située. « Cette enceinte personnalisable s’intègre parfaitement dans son environnement en se fondant comme un cadre d’image moderne pouvant afficher de l’art ou des photographies », explique Samsung.

Pour l’instant, l’entreprise n’a pas spécifié le prix ni la date de lancement de ce produit innovant, mais on s’attend à ce qu’il soit commercialisé au cours de cette année 2024. Compte tenu du succès de The Frame TV, qui avait déjà vendu 2 millions d’unités en 2021, ce The Music Frame aspire à être l’un des produits les plus populaires de Samsung malgré le risque pris.