Ainsi aurait pu être le chargeur MagSafe d’Apple : en plastique et avec le logo de la pomme

Récemment, des produits que Apple aurait pu sortir mais qu’il n’a finalement pas fait sont apparus. Récemment, une photo a été dévoilée montrant un prototype de la sangle Alpine Loop, suggérant qu’Apple a envisagé de sortir une Apple Watch Ultra de couleur noire. De plus, des spéculations circulent sur un possible chargeur MagSafe avec une base en plastique et le logo emblématique de la pomme.

L’entreprise semble avoir examiné diverses options de conception lorsqu’il s’agissait de lancer le chargeur MagSafe pour les iPhones compatibles avec cette technologie. L’un des modèles envisagés présentait une base en plastique au lieu d’aluminium, avec le logo de la pomme croquée en bas, un détail absent de la version finale et que l’on voit sur la base des HomePod.

Selon un utilisateur réputé nommé Kosutami, qui a partagé des informations sur son profil officiel de X (anciennement connu sous le nom de Twitter), Apple a évalué plusieurs modèles du chargeur MagSafe lors du processus de développement. Selon ce compte, le projet a été lancé en 2017, simultanément à la création de la base de charge AirPower, et a finalement été lancé en 2020, un an après l’annulation de l’AirPower. Cela implique que le chargeur MagSafe a été en développement pendant trois ans.

Unreleased prototype of MagSafe Charger. It’s super rare yet interesting. Featured different design, magnetic placement, and materials used.

Produced around Mar. 2017, which same the AirPower does. Project started over after it’s cancellation.

Infos in last pic. #appleinternal pic.twitter.com/lxTQqhgk5s

— Kosutami (@KosutamiSan) 10 janvier 2024