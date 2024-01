Quelles fonctionnalités d’intelligence artificielle votre iPhone aura-t-il avec iOS 18 ?

iOS 18 ajoutera beaucoup d’Intelligence Artificielle et nous vous présenterons toutes les nouveautés qui arriveront sur votre iPhone

iOS 18 aura de nombreuses fonctions d’IA

Nous allons vous présenter les nouveautés d’Intelligence Artificielle qui seront présentes sur votre iPhone avec iOS 18, afin que vous puissiez connaître les fonctions qui arriveront une fois que la version sera disponible pour tous. De nouvelles fonctionnalités qui auront pour protagoniste une Siri renouvelée, une nouvelle version de l’assistant de l’iPhone que nous attendons depuis longtemps.

Dans cet article, nous allons énumérer les fonctions d’Intelligence Artificielle qui arriveront sur votre iPhone avec iOS 18, des nouveautés rendues possibles grâce à Ajax, un modèle linguistique que Apple entraîne en interne depuis plus d’un an et qui permettra d’améliorer Siri, Apple Music ou Pages.

Nouveautés d’Intelligence Artificielle qui arriveront sur votre iPhone avec iOS 18

Quelles nouvelles fonctions d’Intelligence Artificielle Apple lancera-t-elle? Bien qu’il soit encore trop tôt pour les confirmer, nous connaissons déjà certaines des possibles nouveautés que nous pourrions voir dans iOS 18. Selon Mark Gurman, Apple teste depuis longtemps un chatbot, ce qui améliorerait Siri. De plus, nous disposons d’informations indiquant que toutes les applications natives pourraient bénéficier de l’IA.

Si les prédictions de Mark Gurman se révèlent exactes, voici les possibles nouvelles fonctions qui pourraient arriver sur l’iPhone avec la sortie d’iOS 18 :

Fonctions de résumé automatique et d’autocomplétion pour les applications principales et les logiciels de productivité (Pages, Keynote) : Des fonctions qui seraient très utiles pour les présentations et les documents. Elles pourraient également arriver sur Safari ou Mail, dans le but de résumer des articles ou des e-mails. Création intelligente de listes de lecture sur Apple Music : L’IA pourrait également arriver sur Apple Music afin de permettre aux utilisateurs de créer des listes de lecture. Nouvelle Siri : Siri serait le plus grand bénéficiaire de l’arrivée de l’Intelligence Artificielle sur l’iPhone. On parle d’un Siri beaucoup plus conversationnel, capable de mener des conversations de manière naturelle et beaucoup plus personnalisable. De plus, il serait intégré de manière approfondie à l’application native Raccourcis afin de les créer par la voix. Complétion du code dans une nouvelle version de Xcode pour les développeurs. Outils pour les employés d’AppleCare pour aider les clients à résoudre les problèmes.

Fonctions typiques d’une IA générative, mais qui sont vraiment utiles. Il y a trop de prédictions qui visent une Siri entièrement améliorée et il est grand temps que cela se produise. Apple présenterait toutes ces nouveautés d’iOS 18 lors de la prochaine WWDC 2024 qui se tiendra en juin prochain.

iPhones compatibles avec iOS 18

Comme d’habitude, la plupart des iPhones pourront mettre à jour vers iOS 18. Si l’on tient compte de la tradition d’Apple, les iPhones compatibles avec iOS 18 seraient les suivants :