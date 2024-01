Avec cette astuce simple, prendre des captures d’écran avec votre téléphone Xiaomi sera plus facile que jamais

On vous explique, étape par étape, comment prendre des captures d’écran sur votre téléphone portable Xiaomi de manière beaucoup plus pratique

Découvrez un astuce secrète de MIUI pour prendre des captures d’écran de manière plus rapide et simple

Au cours des dernières semaines, nous vous avons révélé différents astuces pour votre smartphone Xiaomi qui vous permettent d’économiser la batterie, d’améliorer la fluidité de votre terminal ou de charger votre téléphone portable aussi rapidement que possible, mais comme pour réaliser ces tutoriels nous devons prendre de nombreux captures d’écran, nous avons pensé qu’il serait intéressant de vous faire découvrir une fonction cachée de MIUI qui nous aide à effectuer cette tâche.

Ainsi, ci-dessous, nous allons vous présenter une astuce simple pour votre téléphone portable Xiaomi grâce à laquelle vous pourrez prendre des captures d’écran sans avoir à appuyer sur aucun bouton.

Comment prendre des captures d’écran plus facilement avec votre Xiaomi

Tout d’abord, nous aimerions vous dire que cette astuce secrète est compatible avec n’importe quel appareil avec MIUI ou HyperOS, ce qui signifie que vous pouvez l’utiliser avec n’importe quel smartphone Xiaomi, Redmi ou POCO.

Comme vous le savez déjà, si vous voulez prendre une capture d’écran avec un téléphone portable Android, vous devez appuyer simultanément sur les boutons d’alimentation et de volume bas, mais souvent, ce geste n’est pas très pratique car, sauf exceptions, ces boutons sont généralement situés du même côté du terminal.

Cependant, si vous avez un téléphone portable Xiaomi, cette inconfort a une solution simple, car MIUI vous permet d’activer un raccourci grâce auquel vous pourrez prendre une capture d’écran en réalisant un simple geste de balayage avec trois doigts depuis le haut de l’écran.

Pour activer ce raccourci pratique et commencer à prendre des captures d’écran de manière plus facile et rapide, il vous suffit de suivre ces étapes simples :

Accédez au panneau de Paramètres de votre téléphone portable Xiaomi

de votre téléphone portable Xiaomi Faites glisser vers le haut dans ce menu et appuyez sur l’option Paramètres supplémentaires

Dans la section « Accessibilité », touchez le bouton Raccourcis gestuels

Une fois à l’intérieur de cette section, cliquez sur le bouton Réalisé une capture d’écran

Enfin, appuyez sur l’interrupteur à droite de l’option Faites glisser vers le bas avec 3 doigts pour activer ce raccourci

Si vous avez trouvé ce tutoriel simple utile et que vous souhaitez tirer le meilleur parti de votre terminal avec MIUI, nous vous recommandons de consulter notre guide sur les meilleures astuces pour votre téléphone portable Xiaomi.