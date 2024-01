Apple Watch 2024 : quelles sont les sangles compatibles avec la montre Apple

Apple pourrait lancer un nouveau système de fixation de bracelets pour l’Apple Watch en 2024

Apple lancera l’Apple Watch X en 2024

En septembre 2024, cela fera dix ans depuis la présentation de l’Apple Watch, une date que la société de la pomme croquée souhaite célébrer avec le lancement d’une Apple Watch Series X. Un modèle qui arrivera avec de grandes nouveautés et changements, tels qu’un nouveau design ou un nouveau système magnétique pour les bracelets.

En plus d’avoir un design revisité, de nouvelles fonctionnalités de santé telles que la détection de l’apnée du sommeil ou la capacité de mesurer la pression artérielle, l’Apple Watch Series X aurait également un nouveau système de bracelets magnétiques qui rendrait les bracelets non compatibles, l’un des plus grands changements à ce jour si cela se confirme.

Apple lancera-t-elle de nouveaux bracelets pour les Apple Watch de 2024?

Un des grands changements attendus pour l’Apple Watch de 2024 est un nouveau design qui rendrait son boîtier plus fin. Un design qui impliquerait également un changement dans le système de fixation des bracelets. Actuellement, l’Apple Watch utilise un système de rainures, qui fonctionne bien, mais qui prend également beaucoup de place. De l’espace que pourraient occuper des composants tels qu’une batterie plus grande.

Apple aurait l’intention de libérer de l’espace interne en remplaçant le système de fixation par un système magnétique. Un changement qui permettrait de libérer de l’espace pour d’autres composants tels que la batterie ou les capteurs de santé. De plus, cela permettrait de rendre le boîtier plus fin. Cependant, ce changement impliquerait également l’incompatibilité des bracelets actuels; rappelons que les bracelets n’ont jamais cessé d’être compatibles, ils le sont depuis leur lancement en 2015.

Un système magnétique qui changerait les choses après 10 ans. Cependant, il faut garder à l’esprit que ce ne sont que des rumeurs et qu’Apple n’a rien confirmé. Cependant, il est fort probable que les anciens bracelets ne soient pas compatibles avec le nouveau modèle. Après tant de temps, un changement aussi radical serait logique même s’il ne sera pas bien accueilli par les utilisateurs.

À partir des informations actuelles, il est probable que nous devrons investir dans de nouveaux bracelets spécialement conçus pour l’Apple Watch X. Le design, associé aux précédents, nous donne l’espoir d’obtenir 10 années supplémentaires de compatibilité et marquera une étape significative dans l’évolution de cette montre. Malgré la nécessité d’acquérir un nouveau bracelet, il est prévu que la montre soit encore plus avancée.