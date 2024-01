Voici le secret pour écouter des vidéos YouTube sur iPhone verrouillé sans abonnement Premium

Avec cette astuce simple de Safari, vous pouvez écouter des vidéos YouTube en arrière-plan sur votre iPhone

Il est possible d’écouter des vidéos YouTube en arrière-plan sur iPhone grâce à Safari

Nous allons vous révéler une astuce qui vous permettra d’écouter des vidéos YouTube en arrière-plan sur iPhone verrouillé, une fonctionnalité réservée aux abonnés à YouTube Premium. Grâce à une simple option de Safari, les vidéos YouTube continueront à être diffusées même si votre iPhone est verrouillé.

YouTube est l’une des applications les plus populaires au monde, c’est pourquoi certaines de ses fonctionnalités les plus importantes nécessitent d’être abonné à YouTube Premium. Cependant, si vous souhaitez écouter une vidéo YouTube en arrière-plan, Safari dispose d’une petite option qui le rend possible.

Comment écouter des vidéos YouTube sur iPhone verrouillé totalement gratuitement

L’abonnement mensuel à YouTube Premium est assez cher, mais grâce à cette astuce, nous pouvons profiter d’une de ses fonctionnalités sans payer l’abonnement mensuel : pouvoir écouter des vidéos YouTube comme si c’était un podcast. Pour cela, il vous suffit de suivre les étapes suivantes :

Ouvrez Safari sur votre iPhone, ou sur votre iPad. Rendez-vous sur le site YouTube. Recherchez la vidéo que vous souhaitez écouter en arrière-plan. Cliquez sur le bouton aA situé dans la barre de recherche en haut ou en bas. Cliquez sur l’option « Demander la version de bureau ». Commencez à lire la vidéo en question. Verrouillez votre iPhone avec le bouton latéral, puis reprenez la lecture de la vidéo à l’aide des commandes de l’écran de verrouillage.

Et voilà. En suivant ces étapes, vous pourrez écouter la vidéo choisie comme s’il s’agissait d’un podcast. De plus, si vous disposez d’un iPhone avec Dynamic Island, vous aurez également les commandes dans celle-ci. iOS propose toute une série d’astuces qui améliorent l’expérience utilisateur avec l’iPhone, comme un réglage permettant de le rendre plus rapide ou la possibilité de prolonger la durée de vie de la batterie grâce à une charge optimisée.