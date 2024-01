L’entreprise Otterbox a présenté des étuis fabriqués à partir de cactus nopal

Cette alternative aux étuis FineWoven de l’iPhone est faite de cactus

Apple a officiellement abandonné les étuis en cuir lorsqu’elle a présenté les iPhone 15 et iPhone 15 Pro dans le but d’être plus respectueuse de l’environnement. Cependant, les nouveaux étuis FineWoven qui ont remplacé les étuis en cuir ne sont pas aussi bons qu’on pourrait s’y attendre compte tenu de leur prix.

Vous avez un iPhone 15 ou iPhone 15 Pro et vous ne voulez pas ou n’aimez pas les étuis FineWoven d’Apple? Ne vous inquiétez pas, à l’occasion du CES 2024, la société d’accessoires Otterbox a présenté de nouveaux étuis qui prétendent remplacer ceux en cuir, mais d’une manière différente: avec du cactus comme matériau.

Ces étuis en cactus veulent remplacer les FineWoven d’Apple

La société d’accessoires Otterbox a présenté ses nouveaux étuis pour les iPhone 15 et iPhone 15 Pro qui ont une sensation de cuir, mais qui sont en réalité fabriqués à partir de cactus nopal. Ils ont pour objectif de concurrencer les étuis FineWoven d’Apple, car ils sont également durables, respectueux de l’environnement et une alternative au cuir. Ils sont également durables, sans cruauté et durables. Comme nous l’avons également mentionné, ils sont fabriqués à partir de cactus.

La gamme Symmetry d’étuis en cuir de cactus d’Otterbox utilise un matériau appelé Desserto, créé par Adriano di Marti, et est une alternative au cuir à base de cactus, exclusive à Otterbox, dont Apple vend ses produits dans les Apple Store. Ce matériau est le premier matériau organique durable et respectueux de l’environnement, car il utilise du cactus nopal. Un matériau à base de plantes au toucher doux qui est également utilisé dans les vêtements, les chaussures, les portefeuilles et maintenant dans les accessoires de la société.

La société de la pomme croquée a présenté les nouveaux accessoires FineWoven avec les iPhone 15 et iPhone 15 Pro l’année dernière et depuis lors, elle a été critiquée pour leur fragilité et leur faible durabilité compte tenu de leur prix de vente, car ils sont vendus au même prix que les accessoires en cuir.

Apple a lancé ce nouveau matériau dans le but de respecter l’environnement et de réaliser son objectif de devenir une entreprise neutre en carbone. Maintenant, pour ceux qui ne veulent pas des étuis FineWoven, ils ont l’alternative d’OtterBox qui offrira probablement la durabilité attendue des étuis lancés par Apple.