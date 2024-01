Les iPhone 16 pourraient avoir la batterie que nous attendons depuis des années

Les iPhone 16 et iPhone 16 Pro auraient la meilleure batterie de l’histoire de l’iPhone

Les iPhone 16 auront une grande batterie

Bien qu’il reste encore plusieurs semaines avant qu’Apple ne présente les iPhone 16 et iPhone 16 Pro, nous connaissons déjà bon nombre des nouveautés qu’ils apporteront. Bien qu’il n’y ait pas de grands changements par rapport à la génération précédente, les appareils auront de nouveaux écrans de 6,3 et 6,9 pouces, des améliorations dans le domaine de la photographie, un nouveau bouton pour enregistrer des vidéos et plus encore.

Cependant, nous avons récemment appris qu’ils arriveront également avec de grandes améliorations dans leur batterie, l’une des fonctionnalités les plus demandées par les utilisateurs. Une amélioration de la batterie qui représenterait la plus grande augmentation d’autonomie de l’histoire grâce au fournisseur d’Apple, TDK. Voyons en quoi consisterait cette nouvelle technologie de batterie.

Les iPhone 16 auraient la plus grande batterie de l’histoire

Noboru Saito, directeur de la société de batteries TDK, a récemment déclaré qu’au cours du premier semestre de 2023, ils ont commencé à envoyer des batteries au lithium de petite taille utilisant des électrodes de silicium, ce qui représente une capacité 10% supérieure aux batteries conventionnelles à anode de graphite.

TDK est le plus grand fabricant de batteries pour téléphones et c’est la première entreprise à réaliser cette avancée dans les batteries, car c’est généralement quelque chose qui est exploré pour les véhicules électriques. Si cela s’avère vrai et compte tenu de l’amélioration technologique possible, TDK surpasserait des entreprises telles que LG et Samsung, qui misent sur des cellules basées sur le graphène.

Mais les iPhone 16 et iPhone 16 Pro ne seraient pas les seuls bénéficiaires. On s’attend à ce que ces nouvelles batteries soient également utilisées dans l’Apple Vision Pro de deuxième génération, un appareil sur lequel Apple travaille déjà et qui se concentrera sur la résolution des problèmes de poids et de confort par rapport à la première génération dont la sortie est prévue pour le mois de février.

Apple veut améliorer à tout prix la batterie de ses iPhone. Nous avons récemment appris qu’elle pourrait travailler sur l’amélioration de l’autonomie de la batterie de l’iPhone en ajoutant un système thermique au graphène pour améliorer le refroidissement. Il reste encore dix mois avant qu’Apple ne présente les iPhone 16 et iPhone 16 Pro, et s’ils arrivent avec ces améliorations, elles seront très bien accueillies.