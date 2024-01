Le chef de design de l’iPhone collaborera avec Jony Ive sur un produit d’Intelligence Artificielle

Tang Tan rejoindra Jony Ive et Sam Altman pour créer un matériel lié à l’IA.

Jony Ive aura un nouveau membre dans son équipe

Il y a quelques semaines, il a été révélé que le chef de design de l’iPhone et de l’Apple Watch quitterait Apple en février 2024. Maintenant, nous connaissons la raison derrière son départ. Selon Bloomberg, Tang Tan rejoindra LoveFrom, la société de Jony Ive, pour travailler sur un nouveau produit d’Intelligence Artificielle.

Bloomberg indique que le chef de design collaborera non seulement avec Jony Ive, mais aussi avec Sam Altman et OpenAI, dans le but de développer un matériel lié à l’Intelligence Artificielle. Bien que ces informations soient déjà connues, il semble qu’elles se concrétisent progressivement.

Une équipe d’élite pour la création d’un produit d’Intelligence Artificielle

Tang Tan occupe actuellement le poste de vice-président du design des produits chez Apple. Cependant, en quittant l’entreprise en février 2024, il assumera la direction de l’ingénierie matérielle chez LoveFrom, la société actuelle de Jony Ive, dans le but de créer un produit d’IA dans lequel OpenAI sera également impliquée.

Jony Ive a joué un rôle essentiel chez Apple. Après plus de 20 ans dans l’entreprise, il est parti fonder sa propre société de design, mais il a laissé un héritage significatif. Des produits tels que l’iPhone, l’iPod ou l’Apple Watch n’auraient pas été possibles sans sa contribution. De plus, il a été une figure marquante lors de la présentation de FaceTime.

Au total, environ 20 employés d’Apple ont rejoint LoveFrom pour collaborer avec Jony Ive. Pour le prochain grand projet, une équipe solide est en train d’être constituée afin de garantir que le produit d’Intelligence Artificielle atteigne les normes souhaitées, et l’arrivée de Tang Tan renforce cette initiative.

Pour le moment, aucun détail supplémentaire n’est disponible sur le projet, à part le fait qu’il est en cours et que les parties impliquées y travaillent. Nous resterons attentifs à toute nouvelle qui pourrait survenir. Nous espérons que l’attente ne sera pas prolongée et que nous pourrons voir ce nouveau produit plus tôt que tard.