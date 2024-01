Apple travaille sur son nouveau Mac Studio et Mac Pro : quand les lancera-t-il ?

Apple pourrait également lancer un nouveau Mac Studio et Mac Pro avec le processeur M3 en 2024

Le Mac Studio et le Mac Pro auront un processeur M3

2024 sera une année chargée pour Apple, car elle devrait être une année pleine de lancements. Des lancements qui commenceront avec l’Apple Vision Pro le mois prochain en février, suivi des nouveaux iPad Pro et iPad Air, ainsi que des iPhone 16 et des nouveaux Mac, tels que les MacBook Air avec le M3 ou les Mac Studio et Mac Pro avec le même processeur.

Dans le dernier numéro de sa newsletter hebdomadaire Power-On, l’analyste Mark Gurman de Bloomberg nous a non seulement parlé des nouvelles fonctions possibles d’intelligence artificielle générative que le iOS 18 apporterait aux applications natives ou à Siri, mais il a également passé en revue les plans d’Apple pour le Mac Studio et le Mac Pro.

Nouveaux Mac Studio et Mac Pro : puissance et plus de puissance

Gurman estime qu’il est probable que le nouveau Mac Studio viendra avec la quatrième variante encore non annoncée de la puce M3, le M3 Ultra, si Apple suit la même tendance que les générations précédentes. Cela, tout comme les générations précédentes, doublera les composants de la version « Max », ce qui signifie qu’il aura jusqu’à 32 cœurs de CPU et 80 cœurs de GPU.

En ce qui concerne sa sortie, Gurman pense que ce sera au cours de la seconde moitié de l’année. Cela correspond aux prédictions de la célèbre société TrendForce, qui a récemment affirmé que Apple pourrait présenter le Mac Studio avec un processeur M3 Ultra lors de la prochaine WWDC 2024 qui aurait lieu la première semaine de juin. Ce qu’ils ont déjà fait l’année dernière avec cet appareil qui avait un M2.

D’autre part, l’analyste pense qu’Apple travaille sur un nouveau Mac Pro avec le même processeur. Un appareil sur lequel ils continueront à travailler et qu’ils n’abandonneront pas comme ils l’ont fait avec la génération précédente. Cependant, dans ce cas, il ne donne pas de date exacte pour le lancement du nouveau Mac Pro. Cependant, ils en profiteront sûrement pour le lancer en même temps que le Mac Studio.

Enfin, Gurman pense que le MacBook Air avec le processeur M3 pourrait être très populaire s’ils font bien les choses en termes de marketing. Il semble que 2024 sera également une mauvaise année pour les ventes de Mac, donc Apple devra jouer très bien ses cartes s’ils veulent changer une situation que nous vivons depuis des semaines.