Les mobiles HUAWEI vendus en dehors de la Chine continueront à être compatibles avec les applications Android

Selon le média China Mobile, HarmonyOS NEXT ne sera pas disponible sur les smartphones vendus en dehors de la Chine et, par conséquent, ces appareils resteront compatibles avec les applications Android.

Le HUAWEI P60 Pro est l’un des derniers fleurons lancés sur le marché par la marque chinoise

Récemment, Richard Yu, directeur général de HUAWEI, a annoncé HarmonyOS NEXT, une nouvelle version de son système d’exploitation qui vise à créer un écosystème plus vaste d’applications natives, mais pour y parvenir, il se passe des bibliothèques Android, ce qui implique, entre autres choses, que les applications Android ne seraient plus compatibles avec ce logiciel.

Eh bien, il semble finalement que ce problème n’affectera pas les HUAWEI vendus en France, car la société chinoise vient de confirmer que les appareils commercialisés en dehors de la Chine resteront compatibles avec les applications Android.

HarmonyOS NEXT ne sera pas disponible sur les téléphones vendus en dehors de la Chine

Comme nous l’apprend le média China Mobile, HUAWEI a précisé que les téléphones vendus en dehors de la Chine ne seront pas mis à jour vers HarmonyOS NEXT, la nouvelle version du système d’exploitation de la marque, mais continueront d’utiliser EMUI, une variante basée sur AOSP, le projet d’Android en open source, mais qui n’est pas compatible avec les services et applications Google.

Cela signifie que les téléphones et tablettes HUAWEI vendus en France continueront de prendre en charge les applications natives d’Android et que vous pourrez continuer d’installer des applications sur votre appareil HUAWEI via APK.

De plus, ce même média affirme également que HUAWEI continuera d’utiliser la marque EMUI (Emotion UI) sur les smartphones et tablettes vendus en dehors de la Chine jusqu’à ce qu’ils soient tout à fait sûrs que leurs clients sont prêts à assimiler le passage à HarmonyOS.

Par ailleurs, les dirigeants de HUAWEI ont assuré à China Mobile, de manière officielle et officieuse, que le support pour les téléphones et tablettes commercialisés sur les marchés mondiaux continuera de croître et que leur entreprise « continuera d’accroître son support aux développeurs du monde entier » pour garantir que les applications Android provenant de boutiques tierces continuent de fonctionner correctement sur leurs terminaux sans services Google.