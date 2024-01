Le renouveau de HUAWEI en 2024 : ses ventes de téléphones mobiles pourraient augmenter jusqu’à 40% sous une condition

Un nouveau rapport indique que HUAWEI évitera la tendance négative du marché en 2024 et améliorera considérablement ses chiffres de ventes de smartphones.

La popularité des mobiles HUAWEI pourrait considérablement augmenter en 2024 // Image : AndroAall.

La vente de téléphones mobiles pourrait connaître une baisse de 5,3% en 2023, selon les données du nouveau rapport de Counterpoint Research. Cependant, il y a des fabricants qui surviennent à la tendance négative du marché et qui parviennent même à améliorer leurs chiffres de ventes. HUAWEI est la surprise, qui, malgré des années difficiles, est en pleine renaissance qui pourrait lui permettre de vendre jusqu’à 40% de mobiles en plus en 2024.

C’est ce que révèle ledit rapport, qui indique que les attentes sont que la société chinoise maintienne le bon rythme qu’elle a eu ces derniers mois de cette année 2023. Cependant, la croissance des ventes de mobiles de HUAWEI l’année prochaine dépend d’une condition clé : la production de processeurs Kirin.

La vente de mobiles HUAWEI pourrait augmenter de 40% en 2024

Alors que l’année tire à sa fin, les analystes publient des rapports sur les données de vente de smartphones en 2023. L’un d’entre eux est Counterpoint Research, avec une étude révélant que la vente de mobiles cette année devrait baisser de 5,3% par rapport à 2022. Plus précisément, au cours de cette année 2023, 1,2 milliard de terminaux seront vendus, ce qui représente le chiffre le plus bas des 10 dernières années.

Ces informations révèlent que le marché traverse une période difficile, bien que les attentes soient légèrement meilleures pour l’année prochaine. Selon ce même rapport, la vente de mobiles pourrait augmenter de 3% en 2024 grâce à la demande croissante des acheteurs et à l’amélioration de la situation macroéconomique. Malgré les mauvaises performances, il y a un fabricant qui connaît son meilleur moment depuis longtemps, et il s’agit de HUAWEI.

Le fabricant chinois avait connu une chute brutale des ventes de smartphones après l’interdiction des États-Unis. Cependant, le bon travail réalisé avec la série HUAWEI Mate 60 5G et les modèles des séries P avec 4G a réussi à réveiller l’intérêt du public pour la marque. Les chiffres de HUAWEI se sont déjà nettement améliorés au troisième trimestre de cette année 2023, mais on s’attend à ce qu’ils soient bien meilleurs pour 2024.

En tenant compte des informations de Counterpoint Research, la croissance des ventes de mobiles HUAWEI pourrait atteindre jusqu’à 37% par rapport aux chiffres de cette année. Cependant, tout dépend d’une condition, à savoir que l’entreprise elle-même puisse augmenter le rythme de production de ses processeurs Kirin. Si HUAWEI parvient à produire plus de ces puces, elle pourra également augmenter la production de mobiles et avoir plus d’unités sur le marché prêtes à être vendues.

Alors que la situation de HUAWEI sur le marché des smartphones semblait irréparable, la qualité de ses nouveaux terminaux lui a donné une deuxième chance. Selon les données de ce nouveau rapport, 2024 marquera la renaissance d’une entreprise qui restera toujours légendaire.