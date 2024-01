Vous pouvez maintenant localiser jusqu’à 32 appareils avec l’application Localiser d’Apple

Apple a doublé le nombre d’appareils pouvant être géolocalisés depuis l’application Localiser

L’application Localiser de l’iPhone peut maintenant localiser jusqu’à 32 appareils

Apple a récemment confirmé qu’elle a doublé le nombre d’appareils pouvant être localisés avec l’application Localiser. Il était possible de localiser jusqu’à 16 appareils pendant un certain temps, mais il y a quelque temps, cela a été augmenté à 32. Un changement qui a été mis en place il y a plusieurs mois, mais que nous n’avons appris que maintenant.

L’application Localiser est un outil génial pour retrouver nos appareils en cas de perte. Ils sont géolocalisés au cas où nous aurions besoin de les retrouver et, avec l’arrivée des AirTag, il est également possible de retrouver des objets avec précision grâce à la technologie Ultrawideband, que possèdent également les derniers AirPods et l’iPhone 15.

L’application Localiser permet désormais de localiser le double d’appareils

Jusqu’à présent, avec l’application Localiser, il était possible de localiser jusqu’à 16 appareils. Cependant, Apple a discrètement augmenté le nombre d’appareils il y a quelque temps, car cela a été fait avec la sortie d’iOS 16. Mais nous venons seulement d’apprendre l’augmentation à 32.

Dans un document d’assistance, c’est ainsi que la société de la pomme croquée a confirmé ce changement : vous pouvez désormais ajouter jusqu’à 32 éléments dans Localiser. En plus des AirTag et des accessoires tiers de la fonctionnalité Localiser dans l’onglet Objets. Les AirPods Max comptent comme un élément, les AirPods et les AirPods Pro (1ère génération) comptent comme deux éléments, et les AirPods Pro (2ème génération) comptent comme trois éléments.

Parmi les objets pouvant être ajoutés à l’application Localiser, on trouve les AirTag, les nouvelles coques MagSafe (qui indiquent où elles ont été décrochées pour la dernière fois), certains casques Beats, des accessoires tiers prenant en charge Localiser et les appareils de chaque utilisateur qui sont ajoutés automatiquement s’ils ont l’option Localiser activée. Une fois les éléments ajoutés à l’application, les utilisateurs peuvent suivre la localisation des éléments sur une carte depuis leur iPhone, iPad ou Mac.