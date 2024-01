Les nouveaux HUAWEI Nova 12 : la gamme haut de gamme économique de HUAWEI présente les processeurs Kirin et la charge de 100 W

La nouvelle gamme de HUAWEI pour conquérir le marché concurrentiel du haut de gamme économique.

Les trois modèles du HUAWEI Nova 12 ont un design assez similaire

La ligne Nova de HUAWEI se renouvelle une fois de plus. Les HUAWEI Nova 12, qui seront disponibles en trois modèles, cherchent à s’établir une fois de plus comme des modèles compétitifs dans le segment haut de gamme économique sur le marché des smartphones de 2024. Pour cela, la marque chinoise n’a pas lésiné sur les détails et les trois modèles sont équipés d’un matériel de haute qualité pour les utilisateurs les plus exigeants.

Trois versions pour tous les types d’utilisateurs

Les HUAWEI Nova 12, déjà officiellement lancés en Chine, auront trois versions différentes qui s’adapteront aux intérêts de tous les types d’utilisateurs : il y aura le HUAWEI Nova 12 comme la version la plus économique, le HUAWEI Nova 12 Pro pour ceux qui recherchent une qualité supérieure, et le HUAWEI Nova 12 Ultra, avec les caractéristiques les plus haut de gamme de toute la gamme. Avec tout cela, tout comme leurs prédécesseurs, ces appareils s’implantent sur un marché très concurrentiel.

Les trois appareils ont certains points communs, tels qu’un écran FullHD+ avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, bien que chaque modèle ait ensuite de petites différences sur l’écran. Les trois appareils disposent d’une batterie de 4 600 mAh avec une charge rapide de 100 W, et ils disposent également de configurations de RAM similaires, avec 12 Go qui assurent une capacité multitâche étonnante, en plus d’exécuter HarmonyOS 4 sur leur logiciel. Ils ont également un capteur d’empreintes digitales sous l’écran, et des capteurs similaires sur leur appareil photo arrière : 50 MP, un grand-angle de 8 MP et un capteur macro.

En ce qui concerne les différences spécifiques, on trouve des détails tels que :

Le HUAWEI Nova 12 est doté d’un écran OLED plat de 2412 x 1080p, d’un processeur Kirin 8000 4G, d’un seul appareil photo frontal de 60 mégapixels et de configurations de 256 Go et 512 Go.

est doté d’un écran OLED plat de 2412 x 1080p, d’un processeur Kirin 8000 4G, d’un seul appareil photo frontal de 60 mégapixels et de configurations de 256 Go et 512 Go. En ce qui concerne le HUAWEI Nova 12 Pro , de son côté, il dispose d’un écran OLED incurvé de 2776 x 1224p, ainsi que d’un Kirin 8000 5G, d’un double appareil photo frontal avec 60 mégapixels et 8 mégapixels, d’un appareil photo arrière principal avec ouverture focale variable, et de configurations de 256 Go et 512 Go.

, de son côté, il dispose d’un écran OLED incurvé de 2776 x 1224p, ainsi que d’un Kirin 8000 5G, d’un double appareil photo frontal avec 60 mégapixels et 8 mégapixels, d’un appareil photo arrière principal avec ouverture focale variable, et de configurations de 256 Go et 512 Go. Quant au HUAWEI Nova 12 Ultra, il dispose du même écran que la version Pro, mais il inclut un Kirin 9000 5G, le même appareil photo que la version Pro, un écran en verre Kunkun Glass, et des configurations de 256 Go et 1 To.

Le retour fulgurant de HUAWEI

Pour le moment, il n’y a pas de nouvelles sur la date de sortie mondiale de ces appareils, mais ce sont les nouvelles versions de la ligne Nova avec lesquelles HUAWEI souhaite continuer à certifier son retour à l’élite, après s’être remis de la lourde sanction qui a entraîné la perte des services de Google à partir de 2019. En effet, après plusieurs années de travail sur HarmonyOS, ce système d’exploitation gagne de plus en plus d’adeptes et se pose comme le principal concurrent d’iOS et d’Android, bien qu’il y ait encore beaucoup de chemin à parcourir.