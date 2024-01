Motorola razr 40 : le pliable le plus économique possède un écran de 144 Hz et un processeur Snapdragon 7 Gen 1

Le smartphone pliable le plus économique à ce jour est l’œuvre de Motorola : voici le razr 40.

Le Motorola razr 40 a un corps fini en cuir végétalien et un écran intérieur de 6,5 pouces

La démocratisation des smartphones pliables est en marche, et Motorola a une longueur d’avance. Après plusieurs générations de la série RAZR visant à préparer le terrain, l’entreprise a décidé de changer de cap dans sa stratégie de produits pliables avec la nouvelle série razr 40 présentée à Madrid. Cette famille est composée de deux modèles différents, comprenant à la fois un modèle Ultra et le razr 40, le smartphone pliable le plus économique à ce jour.

Nous avons déjà parlé du Motorola razr 40 ultra en détail, nous nous concentrons maintenant sur la version la plus abordable. Il s’agit du premier appareil à réduire son prix en dessous de la barre des 1000 euros pour tenter d’atteindre un plus grand nombre de personnes.

Motorola razr 40, toutes les informations

Motorola razr 40 Caractéristiques Dimensions Plié : 73,95 x 88,42 x 15,1 mm

Déplié : 73,95 x 170,83 x 6,88 mm

188,6 grammes Écran Extérieur : 1,5 pouces OLED, résolution de 194 x 368 pixels, luminosité jusqu’à 1 000 nits

Intérieur : 6,9 pouces pOLED LTPO, résolution de 2640 x 1080 pixels, taux de rafraîchissement jusqu’à 144 Hz, luminosité jusqu’à 1 400 nits Processeur Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 RAM 8 Go LPDDR4X Système d’exploitation Android 13

3 mises à jour Android garanties

4 ans de correctifs de sécurité garantis (tous les deux mois) Stockage 256 Go UFS 2.2 Caméras Arrière :

64 Mpx principal ƒ/1.7, OIS

13 Mpx ultra grand-angle ƒ/2.2, angle de vue de 120º

Avant :

32 Mpx ƒ/2.4 Batterie 4200 mAh

Charge rapide TurboPower de 30 W

Charge sans fil 5W

Chargeur de 33W inclus dans la boîte Autres 5G

Double SIM (eSIM + nano SIM)

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.3

NFC

GPS

Lecteur d’empreintes sur le côté

Résistance à l’eau IP52

Double haut-parleur stéréo

USB Type C 2.0

Étui inclus

Le razr 40 arrive sur le marché pour se positionner comme l’alternative de Motorola au Samsung Galaxy Z Flip4, en optant pour un format ultra-compact et un aspect coloré, qui dans ce cas est disponible en vert, violet, beige et noir.

Il est doté d’un corps en aluminium et cuir végétalien et intègre un petit écran extérieur de 1,5 pouces de diagonale au format rectangulaire, basé sur la technologie OLED et doté de widgets, d’outils et de fonctionnalités visant à en tirer le meilleur parti malgré sa petite taille.

L’écran intérieur, avec 6,9 pouces, a un format allongé et une résolution Full HD+. Il s’agit d’un panneau pOLED flexible avec technologie LTPO, capable de varier sa fréquence de rafraîchissement entre 1 et 144 hertz et de s’allumer jusqu’à atteindre un pic de 1400 nits.

Motorola a intégré l’un des derniers processeurs de Qualcomm, le Snapdragon 7 Gen 1, à l’intérieur de son modèle le plus abordable. Il est associé à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne, ainsi qu’à une batterie de 4200 mAh (l’une des plus grandes jamais vues dans un smartphone pliable « type coquillage ») avec prise en charge de la charge rapide 30 W et de la charge sans fil 5 W. Le chargeur, soit dit en passant, est inclus dans la boîte.

Tout cela est soutenu par Android 13 dans une version presque exempte de modifications, sur laquelle des ajustements ont été apportés pour améliorer l’expérience avec l’écran pliable. Il est prévu que le razr 40 reçoive au moins trois mises à jour majeures du système d’exploitation et bénéficie d’au moins quatre ans de correctifs de sécurité.

Son système de caméras est composé d’un total de trois capteurs : un capteur principal de 64 mégapixels associé à une stabilisation optique, et un capteur secondaire de 13 mégapixels accompagné d’un objectif ultra grand-angle. La caméra frontale est de 8 mégapixels.

Prix du Motorola razr 40 et où l’acheter

Le Motorola razr 40 arrivera en France mi-juillet prochain. Il sera disponible au prix de 899,99 euros sur la boutique en ligne de la marque et auprès d’autres revendeurs agréés par la marque.