Personne ne l’a remarqué, mais toutes les fonctionnalités de watchOS 10 en retard sont désormais disponibles

En watchOS 10.1 et 10.2, toutes les fonctionnalités restantes de watchOS 10 ont été ajoutées

Toutes les nouveautés de watchOS 10 sont maintenant disponibles

Lorsqu’Apple lance une nouvelle version majeure de l’un de ses systèmes d’exploitation, il ne lance généralement pas toutes les fonctionnalités présentées lors de la WWDC le jour du lancement. Cela s’est produit avec iOS 17 avec l’application Journal ou les listes collaboratives d’Apple Music, et aussi avec watchOS 10. Cependant, dans ce cas, toutes les fonctionnalités sont déjà disponibles.

Bien que la société à la pomme ait retardé plusieurs fonctionnalités de watchOS 10, il est certain que nous les avons déjà toutes. Autrement dit, il n’y a plus aucune de ces fonctionnalités présentées et annoncées qui reste à sortir. Il ne reste plus que celles que nous ne connaissons pas encore et qui pourraient arriver dans les prochaines versions qui seront lancées au cours de l’année.

watchOS 10 a maintenant toutes ses fonctionnalités

Lorsque Apple a lancé watchOS 10 en septembre dernier, il l’a fait sans six de ses fonctions annoncées. Maintenant, ces six fonctions sont déjà disponibles. Les voici :

Double tap : l’une des nouvelles fonctions des Apple Watch Series 9 et Apple Watch Ultra 2. Il s’agit de la possibilité d’effectuer des actions en rapprochant le pouce et l’index deux fois. Une fonction qui permet d’arrêter les alarmes, de répondre aux appels, et bien plus encore. Transfert des contacts de l’iPhone à l’Apple Watch : watchOS 10.1 a également ajouté la possibilité de transférer facilement des cartes de visite de l’iPhone à l’Apple Watch en rapprochant simplement les appareils. Commandes Siri sur l’appareil : une autre des fonctionnalités arrivées sur les nouvelles Apple Watch, qui permet, par exemple, de demander à Siri des données sur l’application Santé. Cependant, pour le moment, cette fonction n’est pas disponible en espagnol. Séances de méditation audio de Fitness+ : ces types d’entraînements peuvent maintenant être effectués depuis l’Apple Watch. Nouvelles fonctionnalités pour le HomePod : les utilisateurs peuvent automatiquement voir ce qui est diffusé sur le HomePod (2ème génération) ou le HomePod mini lorsqu’ils sont à proximité en train de reproduire des médias ou des podcasts. Une autre fonctionnalité du HomePod est les suggestions, qui apparaissent lorsque rien n’est diffusé.

Toutes ces fonctionnalités n’étaient pas prêtes dans watchOS 10 ; cependant, Apple les a lancées dans watchOS 10.1 et watchOS 10.2. Cela signifie, comme nous l’avons dit, que toutes les nouveautés retardées peuvent maintenant être appréciées. Cependant, certaines d’entre elles, comme le double tap ou les commandes Siri, ne seront disponibles que pour ceux qui possèdent les modèles les plus récents d’Apple Watch.