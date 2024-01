L’écran tactile du téléphone portable ne fonctionne pas : comment résoudre le problème

Écran tactile de votre téléphone ne fonctionne pas? Nous vous aidons à trouver une solution

Mobile avec écran cassé

L’écran tactile est un élément essentiel dans tous les téléphones que nous trouvons actuellement sur le marché. Par conséquent, s’il ne fonctionne pas, cela pose un problème difficile à résoudre. Cela peut être un problème simple comme le fonctionnement incorrect de l’orientation de l’écran, ou cela peut être plus grave si notre smartphone ne répond pas du tout à nos touches.

Heureusement, une défaillance de l’écran tactile ne signifie pas nécessairement la mort de votre téléphone. Il est possible qu’il ait encore une solution. Nous allons maintenant vous expliquer les options que vous avez pour essayer de résoudre les problèmes qui peuvent survenir sur votre écran.

Éteignez et rallumez l’appareil

Si votre téléphone rencontre des problèmes, que ce soit à cause de l’écran tactile ou d’un autre problème, l’éteindre et le rallumer est toujours la première étape à suivre.

Il y a des moments où les problèmes de l’écran tactile ne sont pas dus à une rupture de l’écran, mais simplement au fait que le téléphone est bloqué en raison d’un problème logiciel. Si c’est ce qui est arrivé à votre appareil, il s’agit alors du problème le plus simple à résoudre, car normalement, l’éteindre et le rallumer suffira pour qu’il fonctionne correctement à nouveau.

Dans le cas où vous ne pouvez pas utiliser l’écran tactile même pour éteindre le téléphone, la solution consiste à maintenir enfoncé le bouton d’alimentation pendant quelques secondes. De cette manière, le téléphone redémarrera automatiquement, sans qu’il soit nécessaire de toucher l’écran. Ce redémarrage peut permettre de tout retrouver un fonctionnement normal.

Bien que cela ne soit pas la solution la plus courante aux problèmes d’écran tactile, c’est toujours la première étape que nous devons essayer avant d’aller plus loin. Bien souvent, nous nous rendons au service technique ou même nous changeons de téléphone alors que ces problèmes pourraient être simplement résolus par une simple réinitialisation à temps, il ne faut donc jamais sous-estimer cette option.

Retirez le protecteur d’écran

Cela arrive également parfois que nous pensons avoir un problème avec notre smartphone alors qu’en réalité, c’est le protecteur d’écran qui est cassé. Si le plastique qui recouvre notre téléphone présente un problème, il est possible qu’il ne réponde pas aux touches tactiles.

Pour vérifier si le problème vient de là, il suffit de retirer le protecteur d’écran et de voir si l’écran fonctionne. Si cela résout le problème, nous saurons que l’inconvénient était simplement dans le protecteur.

La solution à ce problème est assez simple. Il suffit de retirer le protecteur et de le remplacer par un neuf. Le prix des protecteurs d’écran est généralement assez bas, donc même si évidemment un problème avec le téléphone n’est agréable pour personne, il ne s’agit pas d’une panne compliquée et le coût à supporter ne sera pas très élevé.

Nous avons également l’option d’utiliser le téléphone directement sans protecteur. Cependant, cela n’est pas très recommandé, car dès que le téléphone tombe, il pourrait se casser l’écran, ce qui entraînerait une panne beaucoup plus importante. Par conséquent, la recommandation principale dans ce cas est toujours de mettre un nouvel protecteur.

Réinitialisation aux valeurs d’usine

Si le problème persiste malgré le redémarrage, une autre option que nous pouvons essayer est de réinitialiser le téléphone aux valeurs d’usine. Pour cela, voici les étapes à suivre :

Maintenez enfoncés les boutons de volume et d’alimentation pendant quelques secondes (cela peut varier en fonction de la marque de votre téléphone). Dans le menu qui s’affiche, déplacez-vous avec les boutons de volume jusqu’à Recovery Mode et utilisez le bouton d’alimentation pour confirmer. Dans le menu suivant, sélectionnez wipe data/factory reset. Sur l’écran suivant, plusieurs options No et un Yes apparaîtront, vous devrez sélectionner l’option Yes. Choisissez Reboot system now.

Une fois ce processus terminé, le téléphone redémarrera et sera comme lors de sa sortie de la boîte. Vous devrez donc recommencer tout le processus de configuration et réinstaller toutes les applications. Malheureusement, vous aurez également perdu toutes les données que vous aviez sur le téléphone et pour lesquelles vous n’avez pas de sauvegarde. Mais si le problème avec l’écran tactile était d’ordre logiciel, cela sera la solution définitive.

Emmenez-le chez un professionnel

Si tout ce qui précède n’a pas fonctionné, il est possible que le problème ne soit pas d’ordre logiciel mais de matériel. Il est plus probable que le digitaliseur soit cassé, surtout si le téléphone est tombé. Dans ce cas, il est probable que nous n’ayons pas la possibilité de le réparer nous-mêmes à la maison, nous devrons donc le porter chez un professionnel.

Nous vous recommandons de sauvegarder toutes les données de votre appareil avant de le porter, car récupérer des données à partir d’un téléphone cassé peut être difficile, voire impossible dans certains cas. Au service technique, les professionnels vérifieront si le digitaliseur est effectivement cassé ou simplement déconnecté.

Dans le cas où il serait simplement déconnecté, il suffirait probablement d’ouvrir le téléphone et de refaire les connexions nécessaires. Mais si le digitaliseur est cassé, il est possible que la seule solution proposée soit de changer l’écran. Selon le prix et l’âge du téléphone, cela vaudra peut-être la peine de le réparer ou il faudra le changer par un nouveau.

Mais avant de jeter votre téléphone en pensant qu’il est totalement irrécupérable en raison de son écran tactile défectueux, il est important que vous essayez toutes les options mentionnées dans cet article. Il est probable que le problème ait une solution, alors ne paniquez pas trop vite.