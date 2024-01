Ton prochain cadeau des Rois est ici : 7 appareils HUAWEI au meilleur prix avec lesquels tu feras sûrement mouche

Nous rassemblons certains des meilleurs produits de HUAWEI au meilleur prix pour que vous puissiez trouver votre meilleur cadeau des Rois.

La série HUAWEI Watch GT 4 / Image de AndroAall

La période des fêtes est l’un des meilleurs moments de l’année pour se procurr einer de nouvelles technologies. Beaucoup de produits phares ont déjà été présentés et grâce aux soldes, il est possible de trouver de grandes opportunités sur certains des dispositifs les plus intéressants du marché. Si vous cherchiez un cadeau pour cette saison de Noël et que vous ne vous étiez pas encore décidé, aujourd’hui nous vous proposons une sélection des meilleurs dispositifs de HUAWEI que vous pouvez obtenir avec de grandes réductions, voire même des cadeaux inclus.

Parmi les produits en offre, vous pouvez trouver des ordinateurs portables, des montres intelligentes, des écouteurs et plus encore, afin que vous puissiez choisir celui qui correspond le mieux à vos besoins.

Produits en promotion pour une durée limitée

Si vous voulez économiser de l’argent sur vos achats de Noël tout en profitant de la meilleure technologie, nous allons vous présenter plusieurs produits que vous pouvez obtenir avec une réduction de 10% pour une durée limitée. Il vous suffit simplement d’utiliser le code coupon A10REYE lors de votre achat.

HUAWEI Watch GT 3

Si vous recherchez une montre de qualité, avec une grande autonomie et un design luxueux, la HUAWEI Watch GT 3 peut être une excellente option de cadeau de Noël. Surtout, si vous profitez de la réduction de 10% offerte par HUAWEI, vous pourrez l’obtenir pour seulement 161,1 euros, au lieu des 249 euros qu’elle coûtait initialement.

HUAWEI MateBook D15 2022

Aborder le retour au travail ou à l’école après les vacances de Noël est plus facile avec un nouvel outil de travail. Si vous recherchez un ordinateur portable puissant, de grande taille et au design élégant, vous avez l’occasion d’obtenir l’excellent HUAWEI MateBook D15 dans sa édition 2022.

Cet ordinateur combine un écran de 15 pouces en diagonale avec un puissant processeur Intel Core i5, 8 Go de mémoire RAM, 512 Go de stockage et bien d’autres fonctionnalités intéressantes comme la prise en charge du WiFi 6 ou le lecteur d’empreintes digitales intégré. Le tout, dans un boîtier léger et fin pour que vous puissiez l’emporter partout.

Si vous décidez de l’acheter, vous pouvez économiser 10% avec le code de réduction disponible pour une durée limitée et l’obtenir pour seulement 494,10 euros.

HUAWEI Band 8

Un autre incontournable de la gamme de HUAWEI est le bracelet d’activité intelligent HUAWEI Band 8, qui regroupe les fonctions essentielles d’une montre intelligente dans un format plus compact et léger, idéal pour ceux qui recherchent un accessoire adapté à toutes les activités.

Leur autonomie de plus de 12 jours est sans aucun doute l’un des points forts de ce produit. À cela s’ajoute un excellent écran AMOLED de 1,47 pouces en couleur et une variété de fonctions dédiées à la surveillance de la santé et de l’activité physique.

Si vous profitez de l’occasion et que vous utilisez le code de réduction de 10% lors de votre achat, vous pouvez obtenir votre HUAWEI Band 8 pour seulement 44,91 euros, au lieu des 59,90 euros qu’il coûte normalement. Sans aucun doute, l’un des meilleurs cadeaux que vous pouvez faire cette année.

HUAWEI FreeBuds 5i

Ceux qui recherchent des écouteurs entièrement sans fil offrant une qualité sonore impressionnante ne peuvent pas laisser passer l’occasion d’obtenir les HUAWEI FreeBuds 5i.

Ils sont probablement les écouteurs les plus confortables de leur catégorie, en plus d’offrir une qualité sonore digne des écouteurs haut de gamme, accompagnée d’un système efficace de réduction active du bruit. Leur autonomie, jusqu’à 28 heures grâce à l’étui de charge, est un autre point fort de ce duo d’écouteurs.

Si vous souhaitez les acquérir, c’est le moment: vous pouvez les obtenir pour seulement 71,91 euros en utilisant le code de réduction de 10% disponible sur la boutique en ligne de HUAWEI.

La technologie la plus tendance avec un cadeau en prime

En plus des produits mentionnés ci-dessus, HUAWEI vous donne également la possibilité d’obtenir certains de ses derniers dispositifs à prix réduit ou avec des cadeaux exclusifs que vous ne pourrez obtenir qu’en achetant sur leur site web.

Parmi les produits inclus, vous pourrez trouver certains des dispositifs les plus à la mode dans le monde de la technologie, tels que les formidables HUAWEI Watch GT 4 ou les HUAWEI FreeClip, des écouteurs sans fil au format révolutionnaire.

HUAWEI FreeClip

Récemment arrivés dans le catalogue de HUAWEI, les FreeClip sont prêts à révolutionner le domaine de l’audio sans fil avec un format jamais vu auparavant, qui promet de fournir un confort maximal sans compromettre la qualité sonore qui définit si bien les produits de HUAWEI.

Contrairement à d’autres écouteurs sans fil, les FreeClip ne sont pas insérés dans le canal auditif, mais grâce à leur design en forme de pont, ils s’adaptent à l’oreille pour éviter les gênes typiques après de longues périodes d’utilisation. Le tout, tout en garantissant une bonne isolation et une excellente qualité sonore.

Si vous profitez de l’occasion et que vous les achetez maintenant, vous pourrez les obtenir pour seulement 199,90 euros et recevoir en cadeau un bracelet HUAWEI Band 8.

HUAWEI Watch GT 4 Édition Noël

Nous avons eu l’occasion de le tester il n’y a pas si longtemps, et depuis lors, il est devenu l’une de nos montres connectées préférées de cette année. La HUAWEI Watch GT 4 offre un design différent de la norme dans le segment des montres connectées, plus proche des montres de luxe, tout en offrant des fonctions de suivi de la santé et de l’activité les plus précises et avancées grâce à des technologies telles que TruSeen 5.5+ avec prise en charge de la mesure du rythme cardiaque, SpO2, sommeil et stress.

Cette fois-ci, il est possible d’obtenir la version spéciale de Noël de la HUAWEI Watch GT 4 dans l’une de ses deux variantes de taille, à partir de 279,90 euros, avec des bracelets exclusifs gratuits et des HUAWEI FreeBuds SE 2 en cadeau.

HUAWEI MateBook D16 2024

Un autre des nouveaux venus dans la gamme diversifiée de produits de l’entreprise est le HUAWEI MateBook D 16 de 2024, un ordinateur portable sous Windows 11 qui vient améliorer son prédécesseur en incorporant un processeur de nouvelle génération dans le même format, offrant un excellent équilibre entre taille et portabilité.

Le HUAWEI MateBook D16 de 2024 est équipé d’un processeur Intel Core de douzième génération et est disponible en variantes avec 8 ou 16 Go de mémoire RAM, ainsi qu’avec 512 Go de stockage interne et une grande batterie de 56 Wh.

Vous pouvez l’obtenir, pour une durée limitée, avec une réduction de 100 euros, le laissant à 699,90 euros, une opportunité incroyable d’obtenir l’un des ordinateurs portables les plus équilibrés du marché pour travailler, étudier ou même jouer.

Avant de finir, nous devons vous rappeler que si vous effectuez votre achat via la boutique en ligne officielle de Huawei, vous pourrez bénéficier de certains avantages, tels que la livraison gratuite si la valeur de votre commande dépasse 99 euros, ainsi qu’un délai de livraison d’un ou deux jours ouvrables à partir de votre achat.

Vous pourrez également accéder à une sélection de promotions et aurez la possibilité de profiter de la fonctionnalité Cofidis Pay pour payer votre achat en 4 versements étalés sur 90 jours sans intérêts.

De même, tous les achats effectués via Huawei Store sont associés au service de réparation avec collecte et livraison gratuites ou à la gestion des retours dans les 14 jours suivant l’achat.