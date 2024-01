Nouveau OPPO Find N3 : le pliable le plus avancé d’OPPO arrive avec les caméras Hasselblad et Snapdragon 8 Gen 2

Un des grands concurrents du secteur pliable se met à jour.

Le OPPO Find N3 arrive pour se placer parmi les pliables de type livre les plus importants

Le monde des téléphones pliables continue de s’étendre sans limite. Après une incursion réussie d’OPPO dans ce segment, le OPPO Find N3 est le nouveau modèle de l’entreprise qui arrive pour tout donner l’année prochaine. Équipé du Snapdragon 8 de 2e génération et des caméras Hasselblad, il est clair que ce téléphone ne veut pas se retenir dans aucun de ses aspects.

Le nouveau pliable d’OPPO

Le OPPO Find N3, comme on a pu le voir dans de nombreuses images récemment révélées, vient sans aucun doute pour frapper un grand coup sur la table. Pour cela, à l’intérieur, nous trouvons le puissant Snapdragon 8 de 2e génération, des caméras conçues par le fabricant Hasselblad, ou une batterie de 4 805 mAh pour assurer une bonne autonomie avec une charge rapide impressionnante de 67 watts.

En ce qui concerne ses écrans AMOLED, qui ont un taux de rafraîchissement variable de 1 à 120 Hz, l’écran interne mesure 7,82 pouces avec un ratio de 20:9 et une résolution de 2440×2268 pixels, et l’écran externe mesure 6,31 pouces avec une résolution de 2484×1116 pixels. Sans aucun doute, deux écrans pour montrer la puissance du premier pliable de type livre qu’OPPO sort de Chine.

Le téléphone, bien qu’il sera disponible en plusieurs couleurs, aura une seule configuration matérielle avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage, assurant ainsi un espace intérieur très large. En ce qui concerne les capteurs de ses caméras, on remarque les caméras selfie de 20 mégapixels à l’intérieur, de 32 mégapixels à l’arrière, un capteur de 64 mégapixels avec zoom, et un autre capteur grand-angle de 48 mégapixels à l’arrière pour les photos de haute qualité.

Pliables qui rivalisent avec le puissant Samsung

Pour ceux qui ne connaissent pas cette ligne de terminaux développée par OPPO, le nouveau OPPO Find N3 est le prochain pliable de type livre de l’entreprise. Ils proposent également des pliables de type coquillage avec les variantes N Flip, une version très populaire. Et bien que ce soit une marque plus spécialisée dans les gammes moyennes et d’entrée de gamme, leurs versions pliables ont déjà été capables de mettre à mal les Samsung Galaxy Z, ce qui peut être apprécié avec les changements qu’ils ont apportés à leur modèle le plus récent, l’OPPO Find N3 Flip.

Il est évident que, en termes de poids et de marque, Samsung est actuellement le roi des téléphones pliables, mais il y a un consensus assez large selon lequel OPPO se trouve également sur ce même podium, car ils ont été capables d’offrir des smartphones très innovants et attrayants. Maintenant, avec cet OPPO Find N3, ils tenteront de prendre d’assaut le secteur des téléphones pliables de type livre.