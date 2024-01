Tu voudras la nouvelle batterie portable de Xiaomi : ultrafine, métallique, avec charge rapide et elle ne coûte que 17 euros

Xiaomi a mis en vente la Power Bank UltraThin de 5000 mAh de capacité, à un prix inférieur à 20 euros

La nouvelle batterie portable ultrafine de Xiaomi, aux côtés de plusieurs appareils de la marque

Qui a dit que les batteries portables devaient avoir un design ennuyeux? Xiaomi vient de mettre en vente une nouvelle version de sa célèbre Power Bank, qui se distingue par l’un des designs les plus élégants jamais vus jusqu’à présent sur un produit de ce type. Et ce n’est pas tout : c’est également l’une des batteries portables les plus fines et légères que vous pouvez trouver actuellement.

Une batterie ultrafine avec une capacité de 5000 mAh et une charge rapide

Avec 5000 mAh de capacité, la nouvelle batterie portable de Xiaomi n’est pas la plus grande de toutes celles que nous pouvons trouver dans le catalogue de l’entreprise. Au lieu de créer une batterie de grande capacité, Xiaomi a préféré se concentrer sur le design.

Ainsi, elle a réussi à créer l’une des batteries portables les plus attractives du marché, avec un boîtier métallique soumis à un traitement NCVM (métallisation sous vide non conductrice), ce qui lui confère une finition brillante tout en garantissant une plus grande résistance à l’usure.

Elle a une épaisseur de seulement 10 millimètres et un poids de 93 grammes, ce qui permet de la transporter facilement dans une poche, un sac à main ou un sac à dos sans prendre beaucoup de place.

La batterie dispose de 5000 mAh de capacité et d’un seul port USB-C, qui peut être utilisé pour charger d’autres appareils ainsi que pour charger la batterie elle-même. À cet égard, la puissance maximale qu’elle peut fournir est de 20 W, et lorsqu’elle se charge, la puissance est limitée à 18 W.

Comme la grande majorité des batteries portables de Xiaomi, la nouvelle Xiaomi UltraThin Power Bank de 5000 mAh est équipée de divers systèmes de protection qui garantissent une charge en toute sécurité. Au total, il y a 9 couches de protection qui empêchent les surcharges et l’excès de chaleur pendant la charge.

La nouvelle batterie ultrafine de Xiaomi est déjà en vente en Chine au prix de 129 yuans, soit environ 16,52 euros . À l’heure actuelle, aucune information n’est disponible sur sa possible sortie sur le marché mondial.