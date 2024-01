Microsoft Edge pour Android se met à jour avec une fonctionnalité Copilot qui changera votre vie

Une récente fuite provenant de MSPowerUser confirme que Microsoft Edge pour Android possède une fonctionnalité cachée pour Copilot qui vous permet de poser des questions au chatbot sur une image ou de lui demander de générer des images similaires grâce à l’IA

Copilot, l’assistant IA de Microsoft, dans le navigateur Edge pour Android

Bien que Google Chrome reste le navigateur web le plus populaire aujourd’hui, il est vrai que Microsoft Edge, qui est basé sur Chromium, la version open-source de Chrome, devient l’une des meilleures alternatives à l’application Google, surtout parce qu’il intègre Copilot, l’assistant IA de Microsoft qui est basé sur GPT-4 et grâce auquel vous pourrez profiter de toutes les fonctionnalités de la technologie OpenAI sur votre mobile

Eh bien, nous venons d’apprendre que l’application Microsoft Edge pour Android vient de se mettre à jour avec une nouvelle fonctionnalité pour Copilot qui changera à jamais la façon dont vous utilisez le navigateur.

Copilot sur Edge pour Android vous permet désormais d’interagir avec n’importe quelle image présente sur un site web

Récemment, le média spécialisé MSPowerUser a publié un article révélant que l’application Microsoft Edge pour Android a été mise à jour avec deux fonctionnalités cachées pour Copilot, l’ancien Bing Chat, grâce auxquelles vous allez pouvoir interagir avec les images comme jamais auparavant.

Ces deux nouvelles fonctionnalités de Copilot s’appellent « Ask Copilot » (Demander à Copilot) et « Generate AI Images » (Générer des images IA). La première vous permet de poser des questions au chatbot IA sur n’importe quel aspect de l’image en question et avec la seconde, vous pouvez demander à Copilot de créer des images similaires avec DALL-E-3.

Ces deux nouvelles fonctionnalités de Copilot ne sont pas activées par défaut sur Edge pour Android, donc pour les activer, vous devez suivre ces étapes simples :

Ouvrez l’application Microsoft Edge sur votre téléphone Android

Dans la barre d’adresse, tapez « edge://flags »

Recherchez l’option Mobile Copilot Chat With Images et activez-la

Une fois cela fait, à chaque fois que vous appuierez longuement sur une image depuis Microsoft Edge, ces deux nouvelles fonctionnalités apparaîtront dans le menu contextuel et vous pourrez les utiliser en cliquant simplement sur chacune d’entre elles.

Cependant, pour le moment, cette fonction cachée de Copilot sur Edge pour Android n’est disponible que sur les versions Deb et Canary de cette application, que vous pouvez télécharger via les liens directs vers Google Play que nous vous laissons ci-dessous.

Google Play Store | Microsoft Edge Dev

Google Play Store | Microsoft Edge Canary