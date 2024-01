Ce téléphone chinois équipé d’un processeur MediaTek vient de battre AnTuTu : plus de 2 millions de points

Le OPPO Find X7 Pro est devenu le smartphone le plus puissant du test de performance d’AnTuTu.

Un smartphone OPPO avec processeur MediaTek Dimensity 9300

Le test de performance d’AnTuTu a un nouveau roi : un smartphone qui n’a pas encore été mis sur le marché est passé par la célèbre application de benchmark pour devenir le smartphone le plus puissant jamais testé jusqu’à présent. Il s’agit d’un nouveau modèle d’OPPO qui arrivera prochainement sur le marché chinois, équipé du nouveau processeur MediaTek Dimensity 9300, destiné à concurrencer cette année le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

Le OPPO Find X7 devient le smartphone le plus puissant à avoir été testé par AnTuTu

Le modèle en question, connu sous le code OPPO PHZ110, correspond à l’OPPO Find X7 Pro que l’entreprise chinoise prévoit d’annoncer dans les prochaines semaines.

Dans le test d’AnTuTU partagé par la propre société développeur du test de résistance sur Weibo, on peut observer le score impressionnant obtenu par le téléphone : pas moins de 2 270 677 points, ce qui en réalité l’appareil ayant obtenu le meilleur score sur AnTuTu jusqu’à présent.

En examinant les spécifications techniques de l’appareil, nous savons qu’il s’agit d’un modèle équipé d’un processeur MediaTek Dimensity 9300, accompagné de 16 Go de mémoire RAM, 1 To de stockage et Android 14 comme système d’exploitation.

Jusqu’à présent, le Snapdragon 8 Gen 3 était le roi d’AnTuTu selon les tests effectués sur des modèles tels que les Xiaomi 14 et Xiaomi 14 Pro, qui étaient en tête du classement des smartphones les plus puissants établi par la société de conseil chinoise.

Cependant, tout semble indiquer que MediaTek a été capable de surpasser Qualcomm avec sa dernière génération de processeurs phares, obtenant de meilleurs résultats dans la plupart des catégories analysées par AnTuTu.

En ce qui concerne le OPPO Find X7 Pro, on s’attend à ce que l’appareil soit présenté en Chine dans les prochaines semaines, avec comme atout majeur son aspect photographique, grâce à un nouveau système de caméras baptisé HyperTone, qui aurait été développé en collaboration avec Hasselblad.

Comme cela s’est déjà produit avec le modèle précédent, il n’est pas prévu que la série Find X7 soit lancée sur le marché mondial.