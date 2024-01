Jim Ryan, chef de PlayStation, annonce qu’il quitte Sony après 30 ans dans l’entreprise

Sony a confirmé que le chef de file de PlayStation quittera son poste et l’entreprise en 2024 pour prendre sa retraite après 30 ans de travail au sein de la société.

Hier soir, l’une des nouvelles de l’année a été annoncée en raison de son implication directe dans l’avenir de PlayStation. Jim Ryan, le principal responsable de PlayStation, quittera Sony Interactive Entertainment après 30 ans de travail au sein de l’entreprise. Ryan quittera son poste et l’entreprise en 2024, et la raison semble être la retraite du dirigeant, qui peut ajouter à son parcours professionnel le fait d’avoir dirigé l’entreprise lors du lancement de la PS5.

La communauté des joueurs a été surprise de voir comment le réputé journaliste Jason Schreier, de Bloomberg, annonçait la nouvelle sur Twitter (X) quelques minutes avant qu’elle ne soit officiellement confirmée par Sony. La société a affirmé que Jim Ryan quittera l’entreprise pour prendre sa retraite et abandonner toute responsabilité en mars 2024, et son remplaçant a également été confirmé, du moins temporairement.

Oui, il faudra attendre mars 2024 pour voir la nouvelle étape qui se dessine pour PlayStation. Pour l’instant, Jim Ryan a souhaité partager quelques mots pour aborder la nouvelle et a déclaré : « Après trente ans, j’ai pris la décision de prendre ma retraite de SIE en mars 2024. J’ai eu la chance d’avoir un travail que j’ai aimé dans une entreprise très spéciale, en travaillant avec de grandes personnes et d’incroyables partenaires« , a déclaré le responsable de PlayStation jusqu’à maintenant.

« Cependant, j’ai de plus en plus de mal à concilier la vie en Europe avec le travail en Amérique du Nord. Je cesserai d’avoir le privilège de travailler sur des produits qui ont touché des millions de vies dans le monde entier ; PlayStation restera toujours une partie de ma vie et je suis plus optimiste que jamais quant à l’avenir de SIE. Je tiens à remercier Yoshida-san pour sa confiance en moi et pour avoir été un leader si compatissant et compréhensif », a ajouté Ryan dans son communiqué.

En revanche, il semble que Hiroki Totoki sera le remplaçant temporaire de Ryan, qui prendra le poste de président de Sony Interactive Entertainment en octobre et celui de directeur exécutif à compter du 1er avril l’année prochaine. Comme nous l’avons dit, ces responsabilités seront temporaires et il collaborera avec les autres dirigeants de l’entreprise afin de définir le prochain chapitre de PlayStation, ainsi que de décider qui sera le remplaçant définitif de Jim Ryan.

Totoki lui-même a ajouté : « Je tiens à exprimer ma sincère gratitude à Jim Ryan pour ses réalisations et ses contributions au cours de ses trente ans de carrière chez Sony, y compris le grand succès du lancement de la PlayStation 5« . De plus, celui qui occupera temporairement les fonctions de Ryan a également ajouté ceci : « Le secteur de la PlayStation géré par la SIE est une partie essentielle du groupe Sony. Je travaillerai avec Jim et l’équipe de direction pour assurer notre réussite future et une croissance accrue. Je suis également impatient de créer l’avenir passionnant de PlayStation et de l’industrie du jeu vidéo avec tout le monde au sein de la SIE et ses partenaires ».

« Il a été un leader inspirant tout au long de cette période avec nous, mais il l’a été encore plus lorsque la responsabilité de superviser le lancement de la PS5 lui a été confiée en pleine pandémie mondiale. Cet exploit extraordinaire réalisé par toute l’équipe de la SIE a posé les bases pour que la PS5 soit en passe de devenir la console PlayStation la plus réussie de tous les temps« , a commenté Kenichiro Yoshida, directeur exécutif de Sony.

Jim Ryan has been a great contributor to our industry and a fierce leader for PlayStation. I wish him the best in what he does next. Thank you for all you’ve done for the community over the last 30 years, Jim. — Phil Spencer (@XboxP3) 28 septembre 2023

Enfin, Phil Spencer, le chef de Xbox, a également voulu partager quelques mots sur l’annonce du départ de Jim Ryan de Sony, via les réseaux sociaux. « Jim Ryan a été un grand contributeur pour notre industrie et un leader féroce pour PlayStation. Je lui souhaite le meilleur pour la suite. Merci pour tout ce que tu as fait pour la communauté au cours des 30 dernières années, Jim », a déclaré le responsable de la division gaming de Microsoft.