Un autre téléphone pas cher de Xiaomi est sur le point de recevoir la mise à jour vers HyperOS

HyperOS continue de se développer sur les smartphones Xiaomi déjà lancés

Le Xiaomi 12 Lite était l’un des smartphones les plus populaires de la gamme moyenne en 2022, et il continue toujours de se vendre

HyperOS continue d’arriver progressivement sur davantage de smartphones Xiaomi. Ce nouveau système d’exploitation, qui abandonne MIUI pour faire un bond en avant en matière d’utilisabilité et de service, est déjà en cours de préparation pour arriver sur les Xiaomi 12 Lite. Avec cette amélioration, ce modèle de la marque chinoise sera aligné sur les avancées logicielles déjà présentes sur les smartphones Xiaomi les plus récents.

HyperOS arrive sur le Xiaomi 12 Lite

Le Xiaomi 12 Lite, la version abordable d’un des fleurons de Xiaomi en 2022, pourra bientôt bénéficier du logiciel le plus récent de la marque chinoise. Ainsi, HyperOS, qui représente une avancée dans la couche de personnalisation après une longue période avec MIUI comme système d’exploitation basé sur Android, continue d’élargir la gamme de smartphones dont il fait partie.

Le Xiaomi 12 Lite est arrivé en France en juillet 2022, et était un téléphone très demandé dans le segment de la gamme moyenne, grâce à ses qualités et ses performances à un prix plus abordable que le Xiaomi 12. Cependant, il avait également certaines spécifications réduites par rapport à sa version principale, ce qui justifie principalement la différence de prix. Il reste aujourd’hui, en 2024, un smartphone très compétent et à prix compétitif après avoir baissé, bien qu’il existe également d’autres alternatives plus récentes et attrayantes.

L’avancée après MIUI

De nombreuses années se sont écoulées depuis que Xiaomi a commencé son parcours dans le monde des smartphones, et MIUI était la couche de personnalisation qui l’a accompagné pendant plus d’une décennie. Cependant, tout début a une fin, et l’arrivée de HyperOS entraîne l’abandon progressif de MIUI pour les nouveaux smartphones Xiaomi, ainsi que pour les smartphones plus récents de la société qui ont été sur le marché pendant un certain temps.

Il convient également de prendre en compte certaines considérations lors de la mise à jour de votre Xiaomi vers la nouvelle couche de personnalisation, car des ajustements sont encore en cours pour améliorer l’expérience globale et résoudre certains bugs de la première version de HyperOS. Cependant, les utilisateurs conviennent que cette version est beaucoup plus attrayante dans l’ensemble et constitue une amélioration précieuse par rapport à MIUI, une couche de personnalisation qui a toujours eu de nombreux détracteurs.