HUAWEI a une nouvelle boutique en Chine et c’est tout aussi impressionnant que tu peux l’imaginer

2024 promet d’être une grande année pour HUAWEI, qui pourrait voir ses ventes de téléphones mobiles augmenter jusqu’à 40%. Pour commencer cette année prometteuse sur une bonne note, la marque a inauguré un nouveau store à Shanghai (Chine) qui impressionne autant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Cet espace, situé dans le centre commercial Taikoo Li Qiantan, s’est directement positionné comme le plus grand store de HUAWEI.

Il suffit de regarder l’image de la façade de ce store pour confirmer que la marque a opté pour un design innovant qui capte l’attention des passants et les invite à entrer. Une fois à l’intérieur, cette originalité se maintient dans les espaces intérieurs dédiés aux expériences intelligentes, au divertissement, au sport et même à la santé. Bien sûr, les visiteurs peuvent également essayer personnellement les nouveaux produits, tels que les nouveaux HUAWEI Nova 12.

Le nouveau et impressionnant store HUAWEI en Chine

HUAWEI vient d’inaugurer un nouveau store dans le centre commercial Taikoo Li Qiantan, situé dans la ville de Shanghai. Il ne s’agit pas d’un store ordinaire, car ses 1 800 mètres carrés de terrain en font le plus grand de tous ceux ouverts par la marque à ce jour. En plus d’être impressionnant par sa taille, le store l’est également par son design et par l’expérience innovante qu’il offre aux visiteurs.

Comme le souligne le média chinois CNMO, le design du store est inspiré par la nature. Cela se reflète dans la façade, qui a une hauteur de 16 mètres et qui imite les feuilles et les tiges d’une plante. Cette façade est construite en béton de ultra-haute performance et en verre, ce dernier étant essentiel à l’efficacité énergétique de l’établissement car il aide à réduire l’utilisation des systèmes d’éclairage.

Le nouveau store HUAWEI est tout aussi impressionnant une fois que l’on franchit ses portes. L’équipe a conçu différents espaces combinant divertissement et apprentissage. Par exemple, il y a une zone dédiée aux expériences intelligentes qui sera certainement très intéressante pour les visiteurs. De plus, il y a aussi un espace multimédia, un autre dédié au sport et même un spécialisé dans la santé.

Bien sûr, cet nouvel espace permettra aux fans de la marque de tester ses nouveaux produits. Par exemple, en ce moment, ils peuvent interagir personnellement avec les nouveaux HUAWEI Nova 12. Comme le store est très grand, HUAWEI a conçu un système de guide intelligent qui permet aux utilisateurs de savoir dans quelle zone se trouve chaque produit, de demander l’aide des employés et même de connaître la température et le niveau d’humidité de l’établissement.

De plus, au cours des premiers jours suivant l’ouverture, ceux qui visitent le nouveau store HUAWEI peuvent gagner des cadeaux, comme des verres peints ou des sacs réutilisables. En définitive, l’objectif de la marque est que ses fans puissent profiter au maximum de l’expérience HUAWEI et démontrer ses valeurs à tous ceux qui la visitent.