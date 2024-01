Xiaomi vient de lancer une nouvelle powerbank qui est vraiment incroyable : 10 mm d’épaisseur, charge à 20W et se glisse dans n’importe quelle poche.

Le catalogue de produits Xiaomi ne cesse de s’agrandir avec des dispositifs de toutes sortes, et le dernier arrivé est le nouveau Xiaomi Ultra-thin Power Bank, une batterie portable qui se distingue surtout par un design et des fonctionnalités qui sont assez difficiles à trouver dans d’autres marques, surtout compte tenu du prix de ce modèle.

Dans ce cas, il est déjà possible de l’acheter sur le marché chinois pour seulement 129 yuans, soit environ 17 euros. Pour l’instant, il n’a pas été confirmé qu’il sera mis en vente en France ou dans d’autres marchés, mais il faudra rester attentif car pour cet argent, nous obtenons un gadget qui tient dans n’importe quel endroit et qui peut nous sauver dans plus d’une occasion.

Finition métallique et charge de 20 W dans une batterie de taille ridicule

Comme vous pouvez le voir sur ses images officielles, le nouveau Xiaomi Ultra-thin Power Bank est entièrement fabriqué en métal et dispose d’un revêtement de type NCVM qui lui confère une esthétique brillante résistante aux chocs et aux rayures. De plus, il ne pèse que 93 grammes et a une épaisseur de 10 mm, ce qui en réalité des dimensions idéales pour le ranger dans une poche.

Mais en plus de cela, sur son corps, nous avons un petit bouton pour démarrer ou arrêter la charge et un connecteur USB-C bidirectionnel, qui permet à la fois de charger la batterie elle-même avec une puissance allant jusqu’à 18 W et de charger un autre appareil avec une puissance de 20 W. Ce qui, vu la taille de la batterie, est plutôt bien.

En dehors de cela, il convient de souligner que, comme il se doit, ce produit dispose également des classiques systèmes de sécurité pour éviter la surchauffe, les surcharges ou les dommages à la batterie de l’appareil que nous sommes en train de charger, donc de ce côté-là, nous sommes plus que couverts.

Prix et disponibilité du Xiaomi Ultra-thin Power Bank

Comme nous l’avons mentionné au début de l’article, le nouveau Xiaomi Ultra-thin Power Bank est déjà disponible à l’achat en Chine pour un prix officiel de 129 yuans, soit environ 17 euros. La marque n’a pas confirmé de future sortie au niveau mondial, mais nous resterons attentifs au cas où des informations supplémentaires apparaîtraient ultérieurement pour pouvoir l’acheter.

Plus d’informations | Xiaomi China