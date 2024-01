Le OnePlus 12 n’a plus de secrets : date de présentation et design officiel

Le OnePlus 12 est à portée de main, la société vient de montrer son design final et de fixer la date de sa présentation officielle

Les secrets du OnePlus 12 sont terminés : voici son design final et il sera lancé dans les prochains jours.

Le OnePlus 12 sera le nouveau terminal haut de gamme de la société asiatique. Jusqu’à présent, à la fois son design et les spécifications techniques de l’appareil étaient restés absolument secrets, mais OnePlus a décidé qu’il n’était plus utile de continuer ainsi et a publié de véritables images du OnePlus 12 avec ses caractéristiques.

OnePlus mise sur un nouveau design pour son OnePlus 12, bien que la pomme ne tombe pas loin de l’arbre et que le module de caméra arrière rappelle énormément celui du OnePlus Open. Le premier pliable de OnePlus et ce nouveau terminal haut de gamme partageront plusieurs caractéristiques, ce qui est logique étant donné qu’ils seraient tous deux lancés en 2023.

Design et date de sortie du nouveau OnePlus 12

Les images publiées par OnePlus comprennent à la fois des photographies générées par ordinateur et des photographies réelles montrant différentes personnes utilisant le OnePlus 12 dans leur vie quotidienne. Grâce à ces photographies, on a pu savoir que le OnePlus 12 sera disponible en trois couleurs : noir, blanc et vert.

La finition la plus intéressante est celle de couleur verte en raison du motif qui se forme à l’arrière et qui donne l’impression d’être en céramique. De plus, chaque couleur du OnePlus 12 influence les accents de l’appareil à la fois sur les côtés et dans le module de caméra.

À l’intérieur du OnePlus 12 se trouvera le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 avec différentes configurations de stockage et de RAM, bien qu’il soit à noter qu’une version avec 24 Go de RAM LPDDR5X et 1 To de stockage UFS 4.0 sera proposée.

Un autre des changements qui accompagnent le OnePlus 12 est la position du Alert Slider qui se trouvera sur le côté gauche au lieu de la droite. Cette modification n’est pas radicale, mais elle pourrait obliger les utilisateurs de OnePlus à s’habituer à utiliser cet interrupteur si caractéristique de la société.

OnePlus 12 sera présenté le 5 décembre, la société a confirmé la date de sa sortie sur le marché. Cependant, il faudra attendre pour connaître en détail toutes les caractéristiques de ce dispositif haut de gamme qui rivalisera avec le Google Pixel 8 Pro.