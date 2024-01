PlayStation cessera d’avoir une intégration avec X, auparavant Twitter, ce même mois de novembre

La semaine prochaine, Sony supprimera l’intégration de ce qui était autrefois Twitter sur les consoles PlayStation.

PS5 et PS4 cesseront d’être intégrées à Twitter, maintenant X

Comme beaucoup d’entre vous le savent, surtout si vous êtes des joueurs de PlayStation ou/et Xbox et utilisateurs réguliers de Twitter, maintenant X, le fait de partager directement certaines de nos activités sur l’une ou l’autre de ces deux plateformes de jeux vidéo avec nos followers sur le réseau social en question était quelque chose de vraiment simple et rapide. Cela était possible grâce à l’intégration de Twitter avec les consoles des deux plateformes, ce qui nous permettait de partager directement nos captures favorites, ainsi que les trophées, ou de visionner le site web lui-même depuis la console. Pourquoi parlons-nous de cette fonctionnalité au passé ? Eh bien, il semble que Sony va suivre les mêmes pas que Microsoft, qui a désactivé cette fonctionnalité il y a déjà un certain temps.

Eh bien, Sony a déjà annoncé qu’il supprimera l’intégration de Twitter, bien que maintenant vous sachiez que ce réseau social s’appelle X, sur PlayStation. En réalité, la suppression de cette fonctionnalité sur PS5 et PS4 arrivera très bientôt, dès la semaine prochaine, comme l’annonçait la société elle-même à travers un message partagé sur les consoles elles-mêmes.

Sony supprimera la semaine prochaine l’intégration avec X, anciennement Twitter, sur PS5 et PS4

PS5/PS4 ne pourront plus intégrer Twitter/X à partir du 13 novembre 2023 pic.twitter.com/Rm0ENYgZmX — Wario64 (@Wario64) 6 novembre 2023

Le célèbre utilisateur de la plateforme X, Wario64, a partagé le post de Sony mentionné, qui indique que « à partir du 13 novembre 2023, l’intégration avec X (auparavant connu sous le nom de Twitter) ne fonctionnera plus sur les consoles PlayStation 5 et PlayStation 4. Cela inclut la possibilité de voir tout type de contenu publié sur X depuis la PS4 ou la PS5. Ainsi que la possibilité de publier du contenu sur les trophées et d’autres activités liées aux parties [comme des captures ou des clips] directement depuis les consoles ».

Bien qu’aucune raison n’ait été révélée derrière cette décision, tout semble indiquer que Sony a choisi de supprimer l’intégration de X sur PlayStation en raison des changements abusifs et des prix de l’API promus par Elon Musk lui-même il y a quelques mois dans le but d’accroître les bénéfices économiques de sa plateforme. En réalité, ce sont les mêmes raisons qui ont poussé Microsoft à supprimer l’intégration dudit réseau social sur les consoles Xbox. En ce qui concerne les prix de l’API de X, nous pouvons indiquer que ces derniers n’ont pas été confirmés à ce jour, mais Wired a indiqué que les plans les moins chers commenceraient à partir de 42 000 dollars par mois et pourraient atteindre 200 000 dollars.

Évidemment, toutes les captures et clips que nous réalisons sur nos consoles PlayStation pourront continuer à être partagés sur X, mais pas directement, comme cela pourra être fait jusqu’au 13 novembre. À partir de la suppression de cette intégration, les contenus mentionnés pourront être partagés sur le réseau social via l’application mobile de PlayStation, ce que nous pourrons faire tant que notre compte de la plateforme sera lié à l’application mobile.

Sony est une autre entreprise qui a décidé de quitter X. En réalité, ce réseau social a connu de nombreuses pertes, tant d’utilisateurs que de revenus, par exemple, depuis qu’Elon Musk a acquis l’entreprise et depuis qu’il a pris un certain nombre de décisions controversées.