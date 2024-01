Quelle meilleure façon de inaugurer une tablette Xiaomi qu’avec ces 5 jeux gratuits et indispensables pour le mettre à l’épreuve

Jouer sur mobile a évolué depuis le mythique Snake de Nokia jusqu’à avoir des ports directs de la saga sacrée GTA. Et les smartphones actuels nous offrent un jeu portable sur des écrans de qualité immense et des processeurs puissants avec beaucoup de mémoire RAM. Mais si vous jouez également sur une tablette, c’est encore mieux, car la taille de l’écran est doublée.

Le Père Noël ou les Rois Mages ont-ils été gentils avec vous et vous ont-ils apporté une nouvelle tablette, la Xiaomi Pad 6 ou un Redmi Pad SE ? Eh bien, voici plusieurs jeux pour profiter de l’écran géant de votre nouvelle tablette. Et le meilleur, c’est qu’ils sont tous gratuits.

Alto’s Adventure et Altos Oddysey

Une véritable expérience minimaliste indie, avec de beaux graphismes et une commande simple, dans Alto, vous êtes un berger andin de lamas qui doit courir après eux en descente dans un jeu de snowboard 2D plein de défis et de beauté visuelle. Et sur une tablette avec un écran de 11 pouces, l’expérience de jeu est améliorée grâce à sa plus grande taille.

Il a une suite fortement recommandée, Alto’s Odyssey, qui remplace la neige par le sable et les visuels par un style plus Prince of Persia avec des décors de palais orientaux et une photographie plus conte de fées.

ODDMAR

Si vous prenez le magistral Rayman de Michel Ancel et remplacez le protagoniste par l’un des vikings du classique 2D The Lost Vikings, vous obtenez Oddmar, un défi RPG d’action 2D mélangeant plateformes et énigmes basés sur la physique. De plus, il s’agit d’un jeu visuellement attrayant capable d’atteindre les 120fps, une expérience de performance sans aucun doute. Et gratuit, le meilleur de tous.

Télécharger Oddmar app

Sky: Children of the Light/Enfants de la Lumière

Thatgamecompany, le studio qui a fait sensation avec des jeux indépendants tels que flOw, Flower et Journey sur la PlayStation 3 de Sony lors de la 7ème génération, est responsable de Sky: Children of the Light, un jeu multijoueur free-to-play très similaire à Journey en termes de gameplay, mais avec la possibilité de choisir entre jouer seul ou essayer le multijoueur et le système minimaliste de communication entre les joueurs.

C’est un jeu en monde ouvert similaire à un MMO, avec des événements et une histoire en évolution. Sky: Enfants de la Lumière est exigeant en termes de caractéristiques, mais offre en retour des graphismes enchanteurs. Le meilleur de tout, c’est que vous pouvez profiter de tout le jeu gratuitement, même si vous voulez passer au multijoueur.

Call of Duty Mobile

Vous recherchez de l’action balistique addictive et du multijoueur en plus ? Call of Duty est toujours un leader incontesté en termes de tirs FPS en ligne et de vitesse de jeu, que ce soit dans ses versions de console ou dans ses modes en ligne. CoD Mobile est un plaisir à jouer sur une tablette et prend désormais en charge le jeu jusqu’à 120fps dans sa version Android, le meilleur taux pour profiter d’un datchmatch d’équipe ou d’un battle royale et avoir un avantage supplémentaire sur l’ennemi.

Télécharger Call of Duty Mobile app

The Wolf among Us

Deuxième jeu à sortir du studio Telltale avec son style de gameplay révolutionnaire, mais The Wolf among Us continue d’offrir une expérience de jeu captivante et intense même après 11 ans. Avec un schéma de contrôle mélangeant aventure graphique, QTE et actions contextuelles, la magie de Telltale réside dans le fait que chaque décision que vous prenez affecte réellement le développement de l’intrigue.