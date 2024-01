Samsung met à jour deux de ses Galaxy les plus populaires avec le correctif de sécurité de janvier

La mise à jour de sécurité de janvier est déjà disponible sur les Samsung Galaxy S21 FE en Europe et sur les Galaxy A52 5G aux États-Unis avec les versions de firmware G990BXXS6FWL5 et A526USQSCFWL4, respectivement

Le Samsung Galaxy S21 FE reçoit la mise à jour Android de janvier 2024

Samsung continue de mettre à jour ses meilleurs téléphones, tant haut de gamme que milieu de gamme, avec le dernier correctif de sécurité pour Android, celui du mois de janvier 2024, et à ce jour, une dizaine de terminaux de la marque ont déjà reçu la dernière mise à jour de sécurité pour Android.

Ainsi, après avoir récemment lancé la mise à jour Android de janvier sur les Samsung Galaxy Z Fold5 et Galaxy Z Flip5, le géant coréen déploie maintenant le correctif de sécurité de janvier 2024 sur deux de ses smartphones les plus populaires de ces dernières années, les Galaxy S21 FE et Galaxy A52 5G.

Les Samsung Galaxy S21 FE et Galaxy A52 5G reçoivent la mise à jour Android de janvier

Comme nous le confirme le média SamMobile, Samsung a commencé à déployer la mise à jour Android de janvier 2024 sur les Samsung Galaxy S21 FE dans certains pays européens tels que l’Irlande, la France et le Royaume-Unis avec la version du firmware G990BXXS6FWL5 et sur les Galaxy A52 5G aux États-Unis avec le numéro de build A526USQSCFWL4.

Dans les deux cas, on s’attend à ce que cette mise à jour arrive sur les modèles du reste du monde au cours des prochaines semaines.

Ces deux nouveaux firmwares apportent aux Galaxy S21 FE et Galaxy A52 5G le correctif de sécurité de janvier 2024, qui résout plus de 80 problèmes liés à la sécurité et à la confidentialité, corrige quelques bugs généraux identifiés dans les versions précédentes de One UI et, comme d’habitude, améliore également les performances et la stabilité de ces deux appareils.

Si vous possédez l’un de ces Samsung Galaxy et souhaitez vérifier si vous avez déjà reçu cette nouvelle mise à jour de sécurité, il vous suffit de vous rendre dans le menu Paramètres de votre smartphone et d’accéder à la section Mise à jour du logiciel.

Une fois que vous l’avez disponible, tout ce que vous avez à faire pour installer le dernier correctif de sécurité Android sur votre appareil est de cliquer sur le bouton Télécharger et installer.