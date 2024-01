Les widgets sur l’écran de verrouillage reviendront sur votre téléphone grâce à Android 15

Google ramènerait les widgets sur l’écran de verrouillage avec la mise à jour vers Android 15

Le retour des widgets sur l’écran de verrouillage arrivera avec Android 15. Les habitants de Mountain View n’ont pas encore fait d’annonce ou de commentaire à ce sujet sur la nouvelle version de leur système d’exploitation, mais grâce aux fuites, il a été possible de savoir que la nouvelle version récupérera une fonctionnalité perdue en 2014 avec Android 5.0 Lollipop.

Les widgets sur l’écran de verrouillage étaient l’une de ces fonctionnalités qui permettaient aux utilisateurs de personnaliser entièrement l’expérience de leur appareil mobile. Avoir ces éléments à portée de main et sans avoir besoin de déverrouiller l’écran changeait complètement la façon dont le smartphone était utilisé.

Bien qu’il soit encore trop tôt pour dire que les widgets sur l’écran de verrouillage reviendront avec Android 15, c’est grâce à Android Authority que les premières images de leur fonctionnement ont pu être vues. Cependant, il vaut mieux baisser les attentes.

La manière dont Google souhaite réintégrer les widgets sur l’écran de verrouillage est par le biais d’un espace commun. Selon la fuite, cet espace permettra d’intégrer tous les widgets que l’on souhaite placer sur cet écran de verrouillage.

En gros, il s’agirait d’un tiroir dans lequel on peut voir les widgets. La manière dont cela fonctionne est différente de ce que nous avons vu avec Android 5.0 Lollipop, et c’est un changement logique. Dans les premières versions d’Android, le minimalisme n’était pas le courant esthétique à suivre.

Les principaux changements concernent l’interface dans laquelle ils seront intégrés. Logiquement, celle-ci n’est pas encore complètement développée et il est tout à fait possible qu’elle change au cours des prochains mois, car elle a été découverte dans la version Android 14 QPR2 Beta 3.

Lors de l’intégration d’un widget sur l’écran de verrouillage, le processus se fera via une barre latérale, qui permettra d’accéder à cet espace commun où se trouvent les éléments. Dans les tests réalisés, les widgets de l’horloge Google et de Google Finance ont pu être intégrés.

Il n’y a pas plus de détails à ce sujet, alors il ne reste plus qu’à attendre de voir comment sera le retour des widgets sur l’écran de verrouillage avec Android 15. La seule chose qui peut susciter certaines interrogations est de savoir si Google décide de réserver cette nouveauté aux tablettes en raison de leur plus grande diagonale d’écran.