Le smartphone 100% personnalisable : il peut changer son design en quelques secondes grâce à la technologie E-Ink

L’encre électronique devient l’une des protagonistes du CES de Las Vegas

Infinix présente une technologie capable de changer le design de l’arrière de ses smartphones en consommant très peu d’énergie

Le CES de Las Vegas est le cadre d’innovations les plus frappantes , comme l’utilisation de l’E-Ink ou l’encre électronique comme ressource décorative pour différents appareils . C’est le cas de ce smartphone, capable de changer la couleur de son dos , ainsi que de pouvoir placer différents motifs, selon l’intérêt ou le goût de chaque utilisateur. Cela signifie que l’arrière de ces téléphones est entièrement personnalisable.

Arrière en encre électronique

Infinix a profité de l’attention suscitée par le CES 2024 de Las Vegas pour présenter sa technologie Infinix E-Color Shift , qui permet de briser les barrières de conception établies afin que l’utilisateur puisse personnaliser à sa guise l’arrière de son smartphone. Cela est possible grâce au panneau d’encre électronique qui se cache sous l’arrière du téléphone , ce qui permet au téléphone de s’afficher avec plus de vie que jamais.

L’encre électronique est une technologie qui, bien qu’elle soit idéale pour les écrans axés sur la lecture tels que ceux des appareils Kindle d’Amazon, n’a pas été utilisée dans les smartphones car cela ne serait pas pratique pour les autres aspects multimédias. Cependant, en tant que ressource esthétique pour l’arrière d’un téléphone , l’encre électronique est capable d’offrir une expérience très intéressante. De plus, sa consommation d’énergie est pratiquement nulle, car cette technologie ne consomme pas d’énergie en maintenant des images fixes, mais en les changeant.

Infinix, l’une des marques qui connaît la plus forte croissance

Infinix n’est pas une marque très connue du grand public et il y a une raison à cela: une grande partie de ses appareils ne sont généralement pas destinés au marché européen . Infinix, en tant que partie de Transsion, est une entreprise qui se concentre particulièrement sur le marché asiatique et les pays en développement économique , offrant aux utilisateurs des téléphones d’entrée de gamme avec de très bonnes qualités, ainsi que des gammes moyennes dans des pays tels que la Chine, où ils lancent des téléphones aussi curieux que l’Infinix GT 10 Pro 5G, avec 26 Go de RAM.

D’autre part, Transsion est l’une des rares marques au monde qui, au cours de ces années de récession, gagne des parts de marché. Une partie de cela est due à son orientation vers les économies émergentes, qui ont opté pour les téléphones de l’entreprise Transsion pour se numériser à une époque où les smartphones ont tendance à durer plus de deux ans .