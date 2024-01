HyperOS Global arrive officiellement sur un autre membre de la famille des Redmi Note 12 aux côtés de la dernière version d’Android 14

Nous continuons avec le rythme effréné des mises à jour d’HyperOS pour les mobiles les plus populaires de Xiaomi en 2023, et aujourd’hui le chanceux est le fantastique Redmi Note 12S. Celui-ci vient de recevoir cette mise à jour dans sa variante Mi Pilot, et très bientôt, elle sera disponible de manière stable une fois que tout aura été vérifié et fonctionne correctement.

De plus, la chose la plus intéressante est que ce logiciel est accompagné de la dernière version d’Android 14, ce qui signifie que les nouveautés que nous pourrons expérimenter sur celui-ci sont exactement les mêmes que celles que nous avons pu voir sur d’autres modèles bien plus chers, et qui, dans ce cas, se remarqueront beaucoup plus, surtout en termes de performances générales.

HyperOS arrive sur le Redmi Note 12S

Dans ce cas, le Redmi Note 12S vient de recevoir la ROM européenne d’HyperOS sous la version OS1.0.1.0.UHZEUXM, une mise à jour que vous pouvez déjà télécharger et installer sur votre appareil si vous êtes inscrit au programme Mi Pilot de Xiaomi, sinon, vous devrez simplement attendre quelques semaines jusqu’à ce que la marque la rende disponible de manière stable pour le reste des utilisateurs.

Grâce à l’arrivée de HyperOS sur le Redmi Note 12S, nous pourrons expérimenter toutes et chacune des nouveautés introduites par la marque dans ce logiciel de manière complète, depuis une amélioration substantielle des performances du système jusqu’à une longue liste de nouveautés telles que la nouvelle interconnexion entre les différents produits de la marque et une sécurité bien plus avancée que celle que nous avions jusqu’à présent.

En résumé, si vous avez cet appareil entre vos mains et que vous attendiez avec impatience cette mise à jour, sachez qu’il est désormais totalement confirmé qu’en seulement quelques semaines, vous pourrez la recevoir de manière stable afin de pouvoir l’installer via OTA, ce qui est sans aucun doute une excellente nouvelle.

Source | MIUIes